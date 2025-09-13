VBK inledde säsongen med derbyseger mot Flax: "Hög lägstanivå"

Vimmerby BK fick en perfekt start på bowlingsäsongen. Hemma mot BK Flax vann man med 12-8. – En gedigen lagseger. Så här hög lägstanivå vet jag inte när vi hade senast, säger Frida Sethsson.

Det var en jämn match hela vägen förvisso. Vimmerby började bäst och Västervikslaget Flax hade svårt att komma in i förstaserien. Trots att VBK hade 1 609 poäng mot Flax 1 491 blev det "bara" 3-2 i öppningsserien.

– Jag bowlade riktigt dåligt i början, men Flax såg lite vilsna ut först. Det kändes som att vi hade kontroll och jag trodde nog att det skulle gå lite lättare, men det är många som bowlat länge i Flax och de började lösa det efter ett tag, säger VBK:s Frida Sethsson.

I den andra serien var det svajigt och det kunde egentligen gått hur som helst. VBK tog även den serien med 3-2 och även i tredje serien blev det samma siffror, trots att kägelpoängen totalt sett även där var ytterst jämna.

– Det blir svajigt mot slutet av andra, men vi hämtar tillbaka det. I tredje serien var det väldigt svajigt och det såg länge ut som att Flax skulle ta det med 4-1. Sedan tar vi 50 de sista två rutorna och där avgör. Det är stor skillnad på att ha 9-6 kontra att ha 7-8. Det var skönt att få med sig det momentumet.

Viss oro inför

VBK hade sedan greppet hela vägen i den fjärde serien och vann premiären med 12-8.

– Det var en gedigen lagseger. Så här hög lägstanivå vet jag inte när vi hade senast. Ingen faller ifrån alls. Vi har gubbar som har 100 säsonger ihop och sedan har vi de yngre som går fram i slutet och avgör. Alla fyra banpar gör det bra i varsin serie. Det blir lättare att gneta på själv då. Flax har mycket lägre lägstanivå än oss i dag.

Frida Sethsson var annars inte helt säker på sin sak inför matchen.

– Vi har inte tränat svinmycket här och får inte samma hemmafördel då i början. Flax har också bowlat mycket här och nu är det fem lag i serien som kan den här banan bra.

Känns det som det kan bli en bra hemmabana till slut?

– Det tror jag. Som vi löser det i dag är jag imponerad av grabbarna. Jag var egentligen aldrig orolig. Vi spärrar bra och om någon faller bort en stund, så håller vi ändå ihop det. En gedigen laginsats.

Flax ska nu vidare till Hultsfred för att ta sig an Varta BK i lördagens andra match.