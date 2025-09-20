Lysande säsongsstart – VBK tog andra raka segern

Talangen Axton Sandberg gjorde en stark insats när Vimmerby BK slog Djurgårdens IF med 11–9.
Foto: Simon Henriksson
Vimmerby BK har inlett seriespelet med två raka hemmamatcher och gjort vad som går att kräva av laget. Förra helgens 12–8-seger mot BK Flax följdes upp med 11–9 mot Djurgårdens IF i dag.
– Det är fantastiskt skönt. Även fast det är 11–9 så är det ändå till vår favör, säger Peter Sandberg.
VBK vann första serien med 3–2 och slog till med 5–0 i andra serien. Djurgården hade långt ifrån gett upp, vann tredje serien med 4–1 och drog även det längsta strået med 3–2 i fjärde och sista serien.
Vimmerby höll ifrån och vann matchen med 11–9 och kägelpoängen med 6 551–6 385.
– Vi gjorde det väldigt bra från start. I dag var luftfuktigheten väldigt hög i hallen så det var väldigt sträva ansatser och lite olikt mot vad det brukar vara hemma. Det var inte helt enkelt. Vi kunde spela på väldigt bra från start i två serier och ledde med 8–2. I tredje serien blev det mycket snabbare och de kom in i matchen samtidigt som vi kom ur det. Det var inte helt självklart att vi skulle vinna, men vi lyckade hålla ihop det, säger Peter Sandberg.
Vimmerby hade sina främsta spelare i Axton Sandberg och Isac Wall.
– De är helt klart värda beröm. Ole (Nijdam) är tillbaka i laget och det var kul att se honom.