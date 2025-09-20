Lysande säsongsstart – VBK tog andra raka segern

Vimmerby BK har fått en lyckad öppning på division 1-säsongen. Hemma mot Djurgårdens IF blev det seger med 11–9. – Det blev onödigt spännande efter att vi ledde med 8–2 efter två serier, säger Peter Sandberg.

Vimmerby BK har inlett seriespelet med två raka hemmamatcher och gjort vad som går att kräva av laget. Förra helgens 12–8-seger mot BK Flax följdes upp med 11–9 mot Djurgårdens IF i dag.

– Det är fantastiskt skönt. Även fast det är 11–9 så är det ändå till vår favör, säger Peter Sandberg.

VBK vann första serien med 3–2 och slog till med 5–0 i andra serien. Djurgården hade långt ifrån gett upp, vann tredje serien med 4–1 och drog även det längsta strået med 3–2 i fjärde och sista serien.

Vimmerby höll ifrån och vann matchen med 11–9 och kägelpoängen med 6 551–6 385.

– Vi gjorde det väldigt bra från start. I dag var luftfuktigheten väldigt hög i hallen så det var väldigt sträva ansatser och lite olikt mot vad det brukar vara hemma. Det var inte helt enkelt. Vi kunde spela på väldigt bra från start i två serier och ledde med 8–2. I tredje serien blev det mycket snabbare och de kom in i matchen samtidigt som vi kom ur det. Det var inte helt självklart att vi skulle vinna, men vi lyckade hålla ihop det, säger Peter Sandberg.

Vimmerby hade sina främsta spelare i Axton Sandberg och Isac Wall.

– De är helt klart värda beröm. Ole (Nijdam) är tillbaka i laget och det var kul att se honom.