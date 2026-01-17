Jake och Nellie imponerade i tävling med Sveriges bästa elvaåringar

Södra VI IF:s bordtennisspelande ungdomar Jake Gustafsson och Nellie Holmberg gjorde bra ifrån sig när de ställdes mot Sveriges bästa elvaåringar på Pingisiaden i början av januari. Foto: Ossian Mathiasson

Pingisiaden samlar Sveriges bästa elvaåringar på pojk- och flicksidan. Två bordtennisspelare från Södra Vi IF, Jake Gustafsson och Nellie Holmberg, kom till spel och gjorde bra ifrån sig. Jake slutade på en fin sjätteplats och Nellie kom på plats 20.

Pingisiaden är Svenska Bordtennisförbundets riksomfattande tävling för elvaåringar och yngre på pojk- och flicksidan. Det räknas som ett svenskt mästerskap för åldersgruppen och de bästa spelarna från hela landet kommer till spel.

Södra Vi IF hade två spelare med sig i årets tävlingar – Jake Gustafsson spelade i pojkklassen i Farsta och Nellie Holmberg i flickklassen i Österåker. Det var drygt 100 startande spelare i pojkklassen och 36 startade i flickklassen.

Jake Gustafsson gjorde en riktigt stark insats och visade att han är en av landets bästa elvaåringar i bordtennis med en sjätteplats i tuff konkurrens.

– Han hade väldigt bra fokus och var målmedveten hela tävlingen. Det var det som gjorde att han lyckades bemästra många av toppspelarna, säger Jakes pappa Daniel Gustafsson.

"Kunde ha gått hela vägen"

Jake Gustafsson vann öppningspoolen och gick vidare till A-slutspel på lördagseftermiddagen där det bildades en ny pool.

– För att komma till A-slutspel dag två och slåss om topplaceringarna gällde det att vinna även den poolen eller komma tvåa. Han vann poolen och det var åtta kvar i A-slutspelets avgörande pool på söndagen, säger Daniel Gustafsson.

Spelarna spelade i två olika pooler och Jake Gustafsson fick en tuff start.

– Han fick möta spelarna som senare kom etta och tvåa i hela turneringen. Han lyckades placera sig trea i poolen, vilket gjorde att han fick spela om plats fem till åtta, säger Daniel Gustafsson.

Han vann första placeringsmatchen och fick spela om plats fem och sex där han förlorade en väldigt jämn match och slutade sexa.

– Det kändes som att det kunde ha gått hela vägen för Jake med den prestation som han gjorde. Det var så pass jämnt. Spelaren som kom tvåa i tävlingen vann Jake över på lördagens andra poolspel, säger Daniel Gustafsson.

"Gillar att vinna"

Huvudpersonen själv är nöjd med sin egen insats när vår tidning besöker honom på en träning i hemmahallen i Södra Vi.

– Det gick bra. Bollarna satt där de skulle och jag satte det jag ville. Jag hade en bra känsla på första dagen och det gick lite sämre på andra dagen. Det blir lite svårare motstånd på toppen och det gjorde mig mer nervös och att jag tappade fokus. Jag mötte ettan och tvåan på söndagen och tvåan tog jag på lördagen. Det var lite surt att jag torskade mot honom på söndagen, men det är som det är, säger Jake Gustafsson.

Vad är tjusningen med bordtennis?

– Jag gillar att vinna. Jag gillar pressen med att jag måste fokusera på varje poäng, säger Jake Gustafsson.

Fler bordtennistjejer behövs

Samma helg spelade kusinen och lagkamraten Nellie Holmberg Pingisiaden på flicksidan i Österåker. Hon slutade på plats 20 av totalt 36 spelare.

– Det gick väldigt bra även om hon är tävlingsnervös. När hon väl hittade sitt spel, släppte nerverna och kom igång gick det väldigt bra, säger Nellies pappa Christian Holmberg.

Hon kom fyra i första poolen och tvåa i andra i poolen. Det gjorde att hon hamnade i D-slutspel där hon kom tvåa och slutade på plats 20 av totalt 36 spelare.

– Jag är jättenöjd och mycket stolt över hennes prestation med tanke på hur lite pingis hon har spelat. Hon är inne på sin tredje säsong och har vissa grejer kvar att jobba på för att få till den sista touchen. Kommer hon dit så kommer hon bli bra och farlig i tjejklassen. När hon väl hittar sitt flow är hon som en mur och det är svårt att ta poäng mot henne eftersom hon blockar så mycket, säger Christian Holmberg.

Han hoppas att fler tjejer börjar spela bordtennis i Södra Vi IF.

– Vi behöver fler tjejer till verksamheten för Nellies skull. Det blir roligare för henne och det blir en annan typ av träning eftersom tjejer har en annan spelstil än vad killar har, säger Christian Holmberg.

"Väldigt fast för backhand"

Nellie Holmberg är nöjd med vad hon presterade på Pingisiaden.

– Det kändes bra. När det blev några förluster blev jag väldigt ledsen och fick ta något sött för att pigga upp mig själv och fokusera på nästa match. Så fort jag blev tjurig kom pappa fram och sa saker som jag skulle fokusera på. Pappa är världens bästa coach, säger Nellie Holmberg.

Nellie Holmberg ser utvecklingspotential i sitt eget spel.

– Jag är väldigt fast för backhand så det är lite svårt för mig att få upp min forehand. I sista matchen mötte jag en spelare som hade nästan exakt samma taktik, men jag lyckades vinna sista matchen. Jag är väldigt nöjd med att jag kom på plats 20.

Hur var det att mäta sig med Sveriges bästa elvaåringar?

– Det var jättekul och jag fick en ny vän på köpet.