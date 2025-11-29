11-årige Jake från Södra Vi imponerade i stor turnering

Elvaårige Jake Gustafsson från Södra Vi besegrade flera högt rankade spelare i Flymanpokalen.
Foto: Stefan Härnström
Sweden Tour Star Flymanpokalen i Karlskrona är en tävling som ingår i Sverige-touren och Jake Gustafsson, 11 år, från Södra Vi ställde upp i inte mindre än tre klasser under helgen.
"Har verkligen utvecklats"
I både P12 och U13 tog sig Jake hela vägen till kvartsfinal och i P14 vann han en slutspelsmatch mot en spelare som är rankad topp tio i Sverige bland 14-åringar.
– Han spelade jättebra och har verkligen utvecklats. Det händer saker hela tiden i hans sätt att spela och tänka. Det är roligt när han ställs mot tuffare motstånd och hanterar det på ett så bra sätt. Han är inte så gammal men i spelsinnet är han betydligt äldre, berömmer pappa Daniel Gustafsson.
Många aktiva i klubben
Daniel är tränare i Södra Vi och har sett ett uppsving inom bordtennisen de senaste åren.
– Det är väldigt kul. Vi har många som är aktiva i klubben och flera som är på uppåtgående och är duktiga, säger han som själv också spelar bordtennis.
När besegrar Jake dig?
– Ganska snart tror jag…