11-årige Jake från Södra Vi imponerade i stor turnering

Elvaårige Södra Vi-talangen Jake Gustafsson blev femma i både P12 och U13 i Flymanpokalen där stora delar av Sverige-eliten i bordtennis deltog. – Han besegrade många som är högre rankade och är väldigt nöjd med sitt spel, säger pappa Daniel Gustafsson.

Sweden Tour Star Flymanpokalen i Karlskrona är en tävling som ingår i Sverige-touren och Jake Gustafsson, 11 år, från Södra Vi ställde upp i inte mindre än tre klasser under helgen.

"Har verkligen utvecklats"

I både P12 och U13 tog sig Jake hela vägen till kvartsfinal och i P14 vann han en slutspelsmatch mot en spelare som är rankad topp tio i Sverige bland 14-åringar.

– Han spelade jättebra och har verkligen utvecklats. Det händer saker hela tiden i hans sätt att spela och tänka. Det är roligt när han ställs mot tuffare motstånd och hanterar det på ett så bra sätt. Han är inte så gammal men i spelsinnet är han betydligt äldre, berömmer pappa Daniel Gustafsson.

Annons:

Många aktiva i klubben

Daniel är tränare i Södra Vi och har sett ett uppsving inom bordtennisen de senaste åren.

– Det är väldigt kul. Vi har många som är aktiva i klubben och flera som är på uppåtgående och är duktiga, säger han som själv också spelar bordtennis.

När besegrar Jake dig?

– Ganska snart tror jag…