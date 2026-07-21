STORFÖRLUST – IHÅLIGT DACKARNA HELT UTAN CHANS I KUMLA

Timo Lahti var en av få Dackeförare som kom upp i nivå när Dackarna förlorade med 31–59 i Kumla. Foto: Ossian Mathiasson

Knappt någon trodde att Dackarna skulle hota ett formstarkt Indianerna på bortaplan. Den stora massan fick helt rätt. Det blev storförlust med 31–59 för ett ihåligt Målillalag som redan på förhand visste att det skulle bli en tuff uppgift.

Dackarna fick verkligen inte den start man hoppades på i kvällens match på Kumla motorstadion. Formstarka topplaget Indianerna, med sex raka segrar i ryggen och obesegrade på hemmaplan den här säsongen, rivstartade back-to-back-mötet med två raka femettor och en fyrtvåa och var i ledning med 14–4 efter tre heat.

Med två raka heatsegrar, signerade Timo Lahti och Andreas Lyager i heat fyra och fem, var känslan att Dackarna var på väg in i matchen. Det var inte Indianerna särskilt intresserade av. Kai Huckenbeck och Krzysztof Buczkowski ordnade hemmalagets tredje femetta i sjätte heatet och drygade ut ledningen till tolv poäng.

Förlust med 28 poäng

Det hjälpte föga att Dackarna tog en fyrtvåa i åttonde heatet eftersom Indianerna vann både heat åtta och nio med samma siffror och var i ledning med 14 poäng vid den långa pausen.

Indianerna punkterade matchen helt och hållet med en femetta i heat elva när Kai Huckenback och Przemyslaw Pawlicki körde ifrån de stackars Dackeförarna. Då var ledningen utökad till hela 18 poäng, 42–24.

Dominansen bara fortsatte i de avslutande heaten och Indianernas vann rond ett i back-to-back-mötet med förkrossande 59–31 och tog upp i ensam serieledning då Smederna förlorade mot Vargarna. Bonuspoängen blir svår att nå vid morgondagens returmöte i Målilla där Dackarna får tillbaka Artem Laguta och Matias Nielsen och ställer Sammy Van Dyck åt sidan.

Det var bara Timo Lahti och Andreas Lyager som tog poäng för ett ihåligt Dackarna i Kumla i kväll.