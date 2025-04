Så ska Lindgren göra VIF till vinnare – ”Mer fokus på detaljerna”

Lagen i division tre Nordöstra Götaland: Myresjö/Vetlanda FK, Nässjö FF, Waggeryds IK, Vimmerby IF, Assyriska IK, BK Ljungsbro, Borens IK, Hemgårdarnas BK, Hjulsbro IK, Mjölby AI FF, Rimforsa IF och Dalstorps IF.

Vimmerbys seriepremiär: Assyriska IK (hemma) lördag 5/4.