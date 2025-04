DSK bet ifrån – avgjorde sent mot Västervik

Henriksson var främst nöjd med hemmalagets arbetsinsats och mentala styrka.

– Vi sa innan att vi skulle vara jobbiga att möta och det är vi. Vi krigar hela tiden. Det är svårt när det studsar och far och det gäller att vara där när det studsar och far och det blir misstag. Vi krigar in fyra mål och det var riktigt roligt.

Isack Thuresson var enda målskytten i första halvlek. Början av andra inleddes med att Simon Henriksson, som förra året gjorde i princip alla sina mål på bortaplan, satte 2-0. Därefter kom Västervik tillbaka och både reducerade och kvitterade genom Omar Tarabeih och Aron Lindvall. DSK gav dock svar på tal direkt. Alfred Nyman prickade in 3-2 och Petter Sandberg avgjorde med fyran.

– Det är starkt av oss att vi kan göra 3-2 direkt och vi jobbar stenhårt för det, säger Henriksson.

"Är för ojämna"

Västerviks Thomas Kongstad var såklart missnöjd över andra raka förlusten.

– Vi kommer ikapp och då tror jag att vi ska vända det, men de får 3-2 i stort sett direkt. Det var inte vad vi väntat oss och hoppats på. Jag tycker att vi är tillräckligt bra och vi skapar en del chanser. Vi är spelförande, men de är bra på det spel de genomför och är tunga att möta. VI klarade inte riktigt av att hantera det och är för ojämna i våra prestationer över 90 minuter, säger han.

Hela Djursdala plussas för prestationen. Ingen i Västervik stack ut.