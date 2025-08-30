FBSK stred tappert – serieledaren var för bra

Frödinge/Brantestads SK stred tappert hemma mot tabellettan Holsby SK. Det räckte ändå inte riktigt till. – I dag var det här det bästa vi mött, säger tränaren Robin Blomberg efter 0-4.

Holsby SK leder serien, men ändå var FBSK-tränaren Robin Blomberg inte överdrivet imponerad i våras. Mer imponerad var han den här tidiga lördagsmatchen.

– Det suger att förlora, men samtidigt har vi tuffa förutsättningar. Vi har en vingklippt trupp och det är fyra-fem spelare som hoppar in och ställer upp. I dag var det här det bästa laget vi mött i år och det var ett riktigt bra motstånd, säger Robin Blomberg.

Gästerna gjorde totalt fyra mål och vann med 4-0.

– Jag är jäkligt stolt över tjejerna. Vi krigar och spelmässigt var sista 20 bra. Då är vi förtjänta av att göra mål. Det ska verkligen sägas att vi möter ett bra lag och Holsby visar varför de leder den här serien. Det var ett väldigt vuxet lag och tuffa att möta.

Något Blomberg ändå kunde ondgöra sig över var hur målen gick till.

– Vi jobbar inte klart situationerna riktigt där och det är lite surt sådär. Annars är segern klart rättvis för dem.

Hela kollektivet lyftes fram för en stark arbetsinsats.

– Vi kör och krigar verkligen.