VIF FÖRLORADE MÅSTEMATCHEN MOT LJUNGSBRO

Vilken mardrömsstart. Med mindre än en minut på klockan låg bollen i målet bakom Gustaf Johansson. Efter en fast situation – igen. Vimmerby förlorade måstematchen mot Ljungsbro med 2–3.

Vimmerby IF:s match mot Ljungsbro kunde knappast ha börjat sämre. En tappad markering på en hörna och 0-1 var ett faktum. Just att försvara sig på fasta situationer har VIF tränat extra på sedan den tunga förlusten mot Mjölby, men här syntes ingenting av det.



Gästerna satte hög press från start och VIF hade tydliga problem att få fart på det egna anfallsspelet. De jobbade sig ändå i matchen och i den 19:e minuten fick Olle Carlsson ett öppet läge efter ett långt inkast, men sköt över från nära håll. Tio minuter senare serverades Ibrahim Haddar ett gyllene kvitteringsläge men avslutet på Melker Johanssons fina inspel räddades.

Tappade i andra halvlek

Rickard Thuresson fick chansen från start och gjorde det bra med sin förmåga att vinna dueller och hålla fast bollen, men det här var varken hans eller Vimmerbys match.

I andra halvlek fick Ibrahim Haddar tidigt ett nytt jätteläge men missade bollen. Istället kunde Ljungsbro utöka ledningen när Omran Subeh lite för enkelt fick promenera in från sin vänsterkant och trycka in 0–2 i bortre krysset. Vackert – och helt otagbart för en annars storspelande Gustaf Johansson i VIF-målet.

Tre minuter senare satte Ljungsbro också 0–3 efter en kontring och matchen kändes avgjord.

Annons:

Slutforceringen räckte inte

Men VIF fick en gratisbiljett tillbaka in i matchen. Ljungsbros Sami Skhiri fick syna det röda kortet efter en ful tackling i den 72:a minuten – och VIF satte ett viktigt reduceringsmål genom Albin Gustafsson bara minuter senare.

Efter målet tog hemmalaget över matchbilden helt och skapade flera lägen. Närmast kom Rickard Thuresson som vände och vred utanför straffområdet men fick se sitt avslut träffa stolpen med bara fem minuter kvar. I den 92:a matchminuten kom till sist 2-3-målet genom Ibrahim Haddar men det var för sent.

Noll poäng i måstematchen och nu är degraderingen till division fyra nära för Vimmerby IF. Fem poäng upp till kval med bara tre matcher kvar att spela. Nässjö, som just nu innehar kvalplatsen, har dessutom en match till godo och möter Assyriska under söndagen.