Nyckelmatch för VIF: "Som lag är vi mer redo nu"

Tränaren David Lindgren har goda förhoppningar om tre poäng i hemmamatchen mot Ljungsbro. Foto: Arkivbild

”Bara” fem poäng upp till kvalplats efter målvakten Gustaf Johansson osannolika avgörande mot Myresjö/Vetlanda på tilläggstid senast. Nu lever hoppet för Vimmerby IF inför hemmamötet med Ljungsbro. – Vi har haft bra fart på träningarna och är väl förberedda, säger David Lindgren.

Idel måstematcher för Vimmerby IF i slutskedet av säsongen.

Annat är det för motståndaren Ljungsbro. De är trea i serien och har tolv poäng upp till tvåan Hjulsbro och elva poäng ner till Nässjö på negativ kvalplats. Ett ingenmansland som kan gynna VIF. Inte minst då Ljungsbro bara har tagit en poäng på de fyra senaste matcherna.

– Oavsett hur mycket de vill så hoppas jag att vi vill ännu mer, säger David Lindgren.

Avgjorde sent

Mot Myresjö/Vetlanda tog Vimmerby IF tre minst sagt efterlängtade poäng. Målvakten Gustaf Johansson blev stor hjälte i den 94:e minuten med en frispark från egen planhalva som letade sig i mål.

– En lättnad såklart. Det hade känts väldigt tomt att lämna med ett oavgjort resultat för jag tycker att vi till stora delar gör en riktigt bra match. Det blir lite hackigt när Oskar åker på en smäll och vi inte vet om han kan fortsätta spela, men jag är nöjd med vår insats.

Vårens möte med Ljungsbro slutade med en 0-2-förlust.

– Vi släppte in ett billigt baklängesmål och bjöd mer eller mindre på 0–2-målet, samtidigt som jag tycker att det var en jämn match ute på planen. I andra halvlek hade vi en stark forcering och till och med en boll inne som inte blev mål, säger David Lindgren och fortsätter:

– Under de senaste veckorna kan jag ändå känna att vi är på en bättre plats än då. Många av de yngre spelarna har tagit kliv, fått mer erfarenhet och förstår sina roller bättre. Nya spelare från lägre divisioner har också klivit in i division tre-kostymen på ett annat sätt. Som lag är vi mer redo nu.

"Vi kan hota alla lag"

Vad blir det viktigaste för att ta tre poäng?

– Om vi lyckas i vår speluppbyggnad har vi ett konstant hot i vårt anfallsspel och jag hoppas att vi kan visa det imorgon också. Vi behöver fortsätta vara kompakta och hålla i det fina defensiva arbete som vi la ner senast, både på fasta situationer och i spel. Fortsätter vi vara lika noggranna så kan vi hota alla lag.

Till matchen mot Ljungsbro står det klart att Vimmerby IF tvingas klara sig utan skadade Arvid Westerling. Istället kliver Khalid Ali in i truppen.

– Arvid har fått vad vi hoppas bara är en inflammation i ett knä. Han tränade individuellt i söndags med löpning och styrka och fick tyvärr känningar i knät så pass att han går på kryckor, säger David Lindgren.