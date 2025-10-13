Goranci vill sätta sin prägel på Gullringen: "Ska spela anfallsinriktat"

En offensiv, passningsorienterad fotboll med fokus på att spelarna ska utvecklas. Så ska Gullringen ta sig an 2026 med Karlo Goranci vid rodret. – Jag vill sätta min prägel på laget och att vi ska ha ett proaktivt tänk när vi har bollen, säger nye tränaren.

Karlo Goranci har ett förflutet både som spelare och spelande tränare i Gullringen, men till nästa säsong kommer 31-åringen ha en renodlad tränarroll. Redan efter Gullringens avslutande match mot IFK Västervik drog han igång förberedelserna inför 2026.

– Det känns jätteroligt och spännande. Jag är taggad och hoppas att vi kan få in lite nyförvärv och både spetsa och bredda truppen till nästa säsong.

Vill utveckla spelarna

Karlo Goranci, som själv varit en av traktens bästa mittfältare under många år, ser fram emot att få sätta sin prägel på laget. Målsättningen är att Gullringen ska bli ett bolltryggt lag som står för en offensiv fotboll.

– Jag har mitt tänk för hur fotboll ska spelas och det kommer att bli förändringar. Vi får se om det blir en annan formation eller inte, men framförallt vill jag att vi ska ha ett proaktivt tänk när vi har bollen och inte bara skjuta den ifrån oss. Vi ska spela anfallsinriktat, hitta lösningar och få spelarna att utvecklas.

Vimmerby IF är redan klara för nedflyttning vilket innebär att det blir prestigefulla derbyn mot Gullringen nästa säsong.

– Det är tråkigt att kommunen inte längre har ett lag i division tre. Det är viktigt för spelarna och fotbollen i allmänhet. Sen är det klart att det är roligt med derbyn och förhoppningsvis kommer det mycket folk till matcherna, säger Karlo Goranci som också har representerat Vimmerby IF som spelare och ledare.

Vad är målsättningen?

– Jag vill aldrig ge mig in i något utan att tänka att vi ska vinna varje match. Annars tycker jag inte inte att det är roligt med idrott.

Hyllar Tarabeih

Nyligen presenterades Karlo Goranci också som spelare i SK Lojals nya futsal-satsning.

– Ja, det är kommunens bästa sportchef som arbetar där i Ahmed Tarabeih. Det är mer en kul grej. Futsal är en rolig sport och jag ställer gärna upp och hjälper till.