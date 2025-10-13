Futsalturnering till förmån för välgörande ändamål i Hultsfred

Ahmed Tarabeih, spelande tränare för SK Lojals futsallag, berättar att klubben skänker i stort sett alla intäkter till Rosa Bandet vid futsalturneringen lördagen den 25 oktober. Foto: Stefan Härnström

SK Lojal arrangerar en futsalturnering i Hagadals sporthall lördagen den 25 oktober. I stort sett alla intäkter från turneringen kommer doneras till Nordic Wellness insaling till förmån för Rosa Bandet.

– Grunden till hela insamlingen är att vi har ett samarbete med Nordic Wellness. Nu under oktober månad samlar de in pengar till Rosa Bandet och vi vill vara med, men vår serie börjar inte förrän november. Vi tänkte ”vad kan vi göra för att kunna samla in en liten peng och donera till insamlingen?”. Vi anordnar en futsalturnering och skänker intäkterna till insamlingen ”Nordic Wellness Rosa Bandet”. Hela inträdesbeloppet kommer gå till insamlingen. Vi kommer även köra ett lotteri där halva lotteriet går till Rosa Bandet och andra halvan till klubben. Vi har en del kostnader som vi måste täcka, till exempel domare och hall, säger Ahmed Tarabeih, spelande tränare i Lojals futsallag.

"Två lag är lite osäkra"

Turneringen kommer bestå av totalt sex lag. Helt klara är arrangörsföreningen SK Lojal, Djursdala SK, IF Hebe och Nässjö United.

– Det är två lag som är lite osäkra. Vi väntar på svar från de två lagen och har backup-lag om de skulle tacka nej. Vi kör en serie där alla möter alla. De fyra bästa lagen går till semifinal och vinnarna spelar final, säger Ahmed Tarabeih.

Turneringen fyller flera syften för Lojal som ska spela seriespel i futsal i vinter.

– Man kan inte säga att man inte går för att vinna en turnering, men själva tanken med hela turneringen är att samla in så mycket pengar det går för att donera till Rosa Bandet. Vi kommer också se det som en träningsmöjlighet för oss. Det är många matcher på en dag och då har vi en stor chans att kunna testa lite allt möjligt, lite olika fyror och spelare på olika positioner.

Lojal har blivit erbjudna och tackat ja till spel i division 1 i futsal.

– Vi har tackat ja till att spela i division 1 och får se om vi får platsen. Smålands Fotbollförbund ska ge besked inom kort. Någon gång i november börjar serien. Om vi spelar i division 1 blir längsta bortaresan till Jönköping med omnejd. Jag själv blev chockad och trodde att det skulle vara längre bortaresor. Om jag har förstått det rätt så ligger vi ganska centralt rent geografiskt.

Fler spelare på väg in i truppen

Lojals trupp består av totalt 14 spelare.

Är det fler spelare på väg in i truppen?

– Jag tror att man i alla fall kan räkna med två-tre spelare till som inte är helt klara.

Vad säger du om laget som du förfogar över?

– Det är ett jättebra lag som innehåller lite allt möjligt och jag är nöjd med truppen som jag har just nu.