Lojal vann futsalturnering efter trög start

Efter ett trögt gruppspel levererade SK Lojal i slutspelet och vann futsalturneringens final i överlägsen stil. Foto: Privat

Med liten marginal gick SK Lojals futsallag vidare från gruppspelet i dagens futsalturnering i Hagadals sporthall. Lojal vann semifinalen mot Djursdala SK med 1–0 och levererade på topp i finalen mot Farstorps IF.

SK Lojals nystartade futsallag anordnade under lördagen en turnering där intäkterna doneras till Rosa Bandet via Nordic Wellness insamling.

Turneringen bestod av totalt fem lag i form av arrangörsföreningen SK Lojal, Djursdala SK, Farstorps IF, Hultsfreds FK och Rimforsa IF.

Förhandsfavoriten SK Lojal vann turneringen men det satt verkligen långt, långt inne.

– Det var nog i finalen vi visade vår klass. Alla andra matcher var vi egentligen helt värdelösa om jag ska vara ärlig. Vi fick inte till det, hade inget samspel med varandra och det är inte så konstigt eftersom vi bara tränat två gånger med varandra. Många spelare har inte spelat med varandra innan. På första träningen var alla inte med och på andra träningen i tisdags var alla med. Vissa har bara tränat en gång med varandra. Vi har egentligen så bra individuella spelare att vi ska lösa det. Vi fick inte till det i gruppspelet, men vi gick ändå vidare och fick visa vår klass i finalen där vi krossade Farstorp med 6–0, säger Ahmed Tarabeih.

Gick precis vidare till semifinal

De fyra främsta lagen gick vidare till semifinal. SK Lojal skrapade ihop fyra poäng på fyra matcher och gick vidare precis på gränsen.

– Vi hade fyra poäng och HFK tre poäng. HFK skrällvann mot oss, 1–0, i gruppspelet. Vi spelade mot ett mål, men vi kunde inte göra mål.

Lojal slutade fyra i gruppspelet och fick möta Djursdala SK, som vann tre av fyra matcher i gruppspelet, i semifinal. Lojal vann semifinalen med 1–0 efter mål av Rickard Thuresson. Farstorp vann andra semifinalen mot Rimforsa med 4–3.

Lojal gjorde en strålande insats i finalen mot Farstorp och vann med hela 6–0. Djursdala vann bronsmatchen mot Rimforsa med 4–2.

– Där fick vi visa vår klass som vi egentligen skulle ha gjort från första början, men vi fick inte till det. Hela turneringen handlade om att vi skulle känna på varandra och träna på olika grejer. Vi fick många svar och det var det vi ville. Man kan inte sätta press på dem att de ska fungera när vi har tränat två gånger.

Seriepremiär 15 november

Lojals futsalserie börjar med sammandrag i Nybro lördagen den 15 november.

– Det blir spel i division 2. Första sammandraget är i Nybro och sedan har vi två sammandrag på hemmaplan. I division 2 kör man sammandrag och kan köra uppemot fyra matcher på en och samma dag.

Ahmed Tarabeih är nöjd med hur dagen blev.

– Det har rullat på och varit bra hela dagen. Tack till all publik som kom och tack till alla lag som ställde upp.

Lojals främste spelare under turneringen var Armend Mahmutaj.