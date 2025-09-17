HAN BLIR NY SPELANDE TRÄNARE NÄR LOJAL ÅTERVÄNDER

Ahmed Tarabeih har haft stora skadebekymmer och bara spelat två matcher med Vimmerby IF den här säsongen. Nästa säsong tar han över som spelande tränare i SK Lojal. Foto: Ossian Mathiasson

Venas stolthet SK Lojal är tillbaka. Först i futsal i höst – därefter utomhus i division sex till våren. Nu kan vår tidning avslöja att Ahmed Tarabeih blir spelande tränare. – Vi kommer att ha ett lag som är för bra för division sex, så mycket kan jag säga, säger den skicklige men skadedrabbade mittfältaren som tillhör Vimmerby IF.

Redan inför årets säsong hade Ahmed Tarabeih bestämt sig för att ta över SK Lojal som spelande tränare. En spelarflykt gjorde att föreningen tvingades lägga ner seniorlaget – men till våren 2026 är Lojal tillbaka i seriespel. Även denna gång är planen att ha Ahmed Tarabeih vid rodret.

– Det kan jag säga just nu är att Lojal kommer att ha ett lag för seriespel i division sex nästa säsong. Ett jättebra lag med lokala spelare och profiler som har både rutin och talang. Vilka spelarna är håller jag på lite, säger han.

Problem med höger ljumske

Redan i höst kommer Lojal ställa upp med ett lag i seriespel i futsal.

– Målet är att vinna division två. Vi har en stark trupp även om det är många som inte är så vana vid futsal. Flera i laget kommer att spela med oss utomhus också även om det egentligen är två olika sporter.

Själv dras Ahmed Tarabeih med skadebekymmer. 23-åringen har bara gjort två matcher med Vimmerby IF under säsongen och har långdragna problem med sin högra ljumske.

– Ingen vet vad det är. Jag har gjort en magnetröntgen och väntar på svar just nu. Om jag ska vara ärlig tror jag inte att jag kommer kunna spela futsalen i höst utan bara vara tränare. Sen vet man inte vad som händer, säger mittfältaren som varit tongivande i Vimmerby IF under flera säsonger.

Under 2026 är han tillbaka i SK Lojal som spelande tränare.