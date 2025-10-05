Henriksson jagas av annan klubb – ”Funderar”

David Henriksson har gjort ett fint jobb som huvudtränare i Djursdala SK. Nu har han anbud från en annan klubb i kommunen. – Jag vet inte vad jag vill, säger han efter säsongsepilogen mot Tuna.

Henriksson har fått ett förslag från Djursdala, men något besked har han ännu inte kunnat ge. Skälet är att han fått bud från en annan förening.

– Det är en annan klubb som hört av sig, men jag vet inte vad jag vill. Jag funderar fortfarande väldigt mycket.

När ska du bestämma dig?

– Inom en snar framtid.

Är det en klubb i kommunen?

– Ja, men jag vill inte gå ut med vilken klubb det är.

"Skönt att ha dem kvar"

Henrikssons Djursdala avslutade säsongen med 3-1 mot Tuna och slutar femma i serien. Anton Palmér och Isack Thuresson gjorde målen.

– Det är vår match, jag ville ligga lite lägre och visste att de skulle slå mycket längre bollar. Vi spelar en fin fotboll, men de är skickliga individuellt och det blir situationer. VI förtjänar segern tycker jag. I andra blir det lite mer öppet och de dröjer kvar med folk. Det blev lite osäkert, men vi lyckades täta till det. Vi tar över efter 1-1 och kunde ha gjort något mer mål. Vi spelar uppoffrande och var där för att ta tre poäng, vi fokuserade inte på något annat. Det var viktigt för mig att vi skulle vinna vår match.

Hur ser du på att ni räddade ärkerivalen Södra Vi?

– Det är kul att Södra Vi klarar sig, vi brukar i alla fall ta poäng av dem så det är skönt att ha dem kvar. Tunas chanser i kvalet lägger jag ingen vikt vid.

Hur ser du på er säsong?

– En bra stabil säsong, men vi har spelat lite för mycket oavgjort och pendlat för mycket vissa matcher. Vi har haft bra träningsnärvaro och spelat fin fotboll.

Hela laget får beröm för dagens insats.