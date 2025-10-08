KLART: Henriksson förlänger med Djursdala SK

Han har jagats av en annan klubb högre upp i seriesystemet. Nu har David Henriksson bestämt sig för en fortsättning som tränare i Djursdala SK. – Det avgörande var till stor del spelartruppen som är underbar att ha hand om med flitig träningsnärvaro och riktigt bra grabbar, säger tränaren i ett pressmeddelande.

David Henriksson förblir Djursdala SK trogen. Nu står det klart att tränaren fortsätter under säsongen 2026, trots anbud från en annan klubb i kommunen.

– Jag väljer att förlänga med Djursdala då föreningen visade stort intresse för mig tidigt och under hela den här perioden varit tydliga med att de vill ha mig och att jag är förstahandsvalet, säger tränaren i ett pressmeddelande från DSK.

"Varit vår prio sedan länge"

Nyligen presenterades nio spelare klara för kommande säsong och David Henriksson hoppas att klubben kan ta ytterligare kliv.

– Vi behöver skruva på en del detaljer som kanske inte funkat så bra för att hitta rätt på alla punkter och kunna ta ännu fler poäng.

Simon Henriksson som är sportsligt ansvarig i DSK är nöjd med lösningen.



– Att David fortsätter har varit vår prio sedan länge och vi är väldigt glada för att så blir fallet. Han är en stor anledning till den positiva utveckling vi sett sedan vi åkte ur fyran och vi vill fortsätta den här resan tillsammans. Någonstans på sikt finns ambitionerna om att etablera oss i fyran, men om vi är redo för att ta steget upp redan nästa säsong återstår att se, säger han.

Om Björn Stridh fortsätter som assisterande eller inte är ännu oklart, men det förs en diskussion med klubben.

– Björn har mycket i sitt liv och behöver lite längre betänketid. Vi är måna om att David och Björn ska fortsätta tillsammans och är beredda att vänta en bra stund innan vi börjar titta på någon annan lösning, säger Simon Henriksson.