VH-spelare uttagen till elitläger i Värmland: ”Det här är stort”

Morgan Johansson, förbundskapten för Team 16 dam, har tagit ut 34 spelare till tjejernas elitläger som hålls i värmländska Munkfors 26–30 november. Det är nästa steg mot juniorlandslaget Team 16 Dam.

”Det ska bli otroligt roligt att få arbeta med denna grupp under fyra intensiva dagar i Munkfors. Vi ser en stor utvecklingspotential i varje spelare, och jag tillsammans med övriga i ledarteamet kommer att göra allt för att förstärka bra beteenden – både på och utanför isen”, säger Team 16 dams förbundskapten Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

"Det här är stort"

En av de 34 kallade spelarna är Vimmerby Hockeys 15-åriga talang Elma Wärnelius. Hon är back och spelade TV-puckens finalspel med Småland på höstlovet.

”Det här är stort. För Elma. För våra tjejer. För hela Vimmerby Hockey. Tjejhockeyn har verkligen tagit plats under hösten och det är en enormt stark utvecklingskurva vi får följa i Vimmerby Hockey, vi är övertygade om att mer är på gång och fler tillfällen kommer”, skriver Vimmerby Hockey på sociala medier.

Programmet på elitlägret i Munkfors kommer bestå av många is- och fyspass.

”Det gäller att alla är väl förberedda. Konkurrensen om platserna har varit hård, vilket har gjort uttagningsprocessen extra utmanande för oss ledare”, säger Morgan Johansson.