Historisk uttagning för VH-talangerna – kämpar om landslagsplats

VH:s talangfulla spelare Leah Kostenius och Elma Wärnelius är kallade till ett nationellt läger med Team 16 dam och kämpar om möjligheten att få representera Damkronorna. Foto: Bildbyrån

Leah Kostenius och Elma Wärnelius. Lägg namnen på minnet. VH-talangerna är uttagna till ett nationellt läger med Team 16 dam i helgen och närmar sig en historisk landslagsplats med Damkronorna. – Det är jättekul och de är naturligtvis glada, säger ledaren Anders Kostenius.

Forwarden Leah Kostenius och backen Elma Wärnelius var en del av Smålands lag i TV-pucken under höstlovet där den förstnämnda dessutom var lagkapten. Som de första tjejerna i Vimmerby Hockeys historia har de nu kallats till ett nationellt läger och kämpar om en framtida landslagsplats.

– Det är jättekul för dem. De har varit med under hela resan med Småland som varit ganska framträdande på distriktsnivå och på den vägen är det, säger Anders Kostenius.

Lång väg kvar att gå

Drygt 40 spelare från södra Sverige samlas i helgen till ett läger i Katrineholm och lika många spelare från norra Sverige är uttagna till ett läger i Ånge. Hälften av spelarna går vidare till ett gemensamt elitläger i Munkfors och därifrån plockas en landslagstrupp ut på runt 20 spelare. Ni förstår att det fortfarande är en lång väg kvar att gå för att nå Damkronorna.

– Det är naturligtvis tufft och jämnt om platserna men chansen finns alltid.

"Varit en hektisk höst"

Till hösten har både Leah Kostenius och Elma Wärnelius sökt hockeygymnasium för att ge sig själva chansen att utvecklas på bästa sätt.

– De är glada över uttagningen till lägret men samtidigt har det varit en hektisk höst för båda två med spel i klubblag och TV-pucken samtidigt som det har varit många val inför framtiden. De har varit iväg en del och testat med elitföreningar runt omkring och jag tror att de kommer tycka det är rätt skönt när allting har lagt sig lite, säger Anders Kostenius.