Talangfull ytterback klar för Gullringens Goif

Gullringens Goif förstärker truppen. Ytterbacken Muad Muhiyadin ansluter från Kisa BK. – Det ska bli jättekul att visa upp mig på Gullemon. Jag har bestämt mig för att göra min bästa säsong i karriären, säger 19-åringen i ett uttalande till klubbens hemsida.

Gullringens Goif fortsätter att vara aktiva i truppbygget för nästa säsong. Ny tränare i Karlo Goranci, ny assisterande i Pierre Ringström och en rad nyckelspelare som har förlängt sina kontrakt. Tidigare i veckan gav Ola Lindblom och Martin Höglind klartecken för en fortsättning och nu presenterar klubben ett intressant nyförvärv.

"Ska stänga min kant"

Det är 19-årige ytterbacken Muad Muhiyadin som plockas in från Kisa BK.

– Coach, ledare och spelare vill samma sak: att vinna serien och det känns positivt. Jag ska stänga min kant som vänsterback. Jag har gjort det förr och jag tänker göra det igen, säger han till klubbens hemsida.