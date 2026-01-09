Ström gör comeback i Storebro IF – som målvakt: "Ska försöka rädda något"

Viktor Ström lämnade Storebro IF för Hjorted/Totebo i höstas. I KM är han tillbaka i moderklubben – som målvakt. Foto: Simon Henriksson

Efter hela spelarkarriären i Storebro IF lämnade Viktor Ström för Hjorted/Totebo i höstas. I KM gör han blixtcomeback i moderklubben – som målvakt. – Det blev lite hastigt och lustigt och bestämdes i söndags kväll. Egentligen hade jag ingen tanke på att spela, säger Ström.

Storebro IF:s ordinarie målvakt Fredrik Kindstrand Ströberg är skadad och hörde av sig till tidigare lagkamraten Viktor Ström under lördagen.

– Jag hade ingen tanke på att spela KM och sa mer eller mindre ifrån från början, säger Ström som ändå gav med sig och vaktar Storebros mål på lördag.

– Jag har stått en del utomhus tidigare men aldrig inomhus mer än på några träningar.

Viktor Ström lämnade just moderklubben Storebro för Hjorted/Totebo inför årets säsong.

– Det har varit något nytt att byta lag. Det känns lite som en nytändning.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Jag har ju tillhört Hjorted/Totebo och egentligen inte gjort något. Vi har spelat Tjust Open och Nennepokalen men drar igång försäsongen senare.

Håll koll på Hemmingsson

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Svårt att säga. Tidigare har det ju varit rätt dålig uppslutning på träningarna så jag gissar att det blir tufft som vanligt. Men det är klart att vi ska försöka ta oss vidare.

Vilka lag går vidare till slutspel?

– Vimmerby IF och Gullringens GoIF. Troligen också Djursdala. Annars beror det lite på vad de andra lagen kommer med men det står väl mellan IFK Tuna och Södra Vi.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Jag har svårt att tro att Vimmerby inte tar det. ”Thure” gör alltid mål och de har en bra målvakt också. VIF har de bästa spelarna.

Vilken spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Linus Hemmingsson, helt klart.

Hur ser du på din egen roll?

– Jag vet inte riktigt… Jag ska försöka rädda något i alla fall.