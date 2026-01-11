BILDSPECIAL: Mer från futsalen – bjöd på toppunderhållning

Här följer ännu ett galleri med foton från KM i futsal. Foto: Stefan Härnström

Fick ni feeling av KM i futsal så har vi här ännu ett bildgalleri från lördagens spännade matcher i Vimmerby idrottshall.

Både spelare och tränare gav allt och bjöd på toppunderhållning. För er som vill se ännu mer från lördagens futsal i Vimmerby idrottshall kommer här ett lass med bilder från vår fotograf Stefan Härnström.