11 januari 2026
  • KM i futsal i Vimmerby idrottshall.

    Här följer ännu ett galleri med foton från KM i futsal. Foto: Stefan Härnström

  • KM i futsal Vimmerby idrottshall.

    Det spelades matcher från lördagsmorgonen till tidiga kvällen när den traditionella turneringen KM i futsal skulle avgöras. Foto: Stefan Härnström

  • BILDSPECIAL: Mer från futsalen – bjöd på toppunderhållning
  • KM i futsal i Vimmerby.

    Foto: Stefan Härnström

  • KM i futsal i Vimmerby idrottshall.

    Foto: Stefan Härnström

BILDSPECIAL: Mer från futsalen – bjöd på toppunderhållning

FOTBOLL 11 januari 2026 10.00

Fick ni feeling av KM i futsal så har vi här ännu ett bildgalleri från lördagens spännade matcher i Vimmerby idrottshall.

Både spelare och tränare gav allt och bjöd på toppunderhållning. För er som vill se ännu mer från lördagens futsal i Vimmerby idrottshall kommer här ett lass med bilder från vår fotograf Stefan Härnström.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

