HFK förstärker – tidigare FBSK-spelare klar: "Känns jättebra"

Hultsfreds FK har gjort klart med ytterligare ett nyförvärv inför återkomsten i division fem. Foto: Privat

Hultsfreds FK har gjort klart med ytterligare ett nyförvärv. Elias Wiberg, som spelade i Frödinge/Brantestad SK förra säsongen, är klar för klubben. – Det känns jättebra. Nu blir det mer konkurrens i truppen, säger Magnus Pihl i sportgruppen.

Hultsfreds FK har redan plockat in Diego Nicolas "Keko" Urrutia, Erik Arvidsson Hoffmann, Bjordi Bardoshi, Jesper Augustsson och Felix Nilsson inför återkomsten i division fem.

Nu har även Elias Wiberg skrivit på för klubben.

24-åringen har tränat en tid med HFK och kan spela både back och mittfältare.

– Nu får vi ytterligare konkurrens i truppen vilket känns bra. Tävlingsmatcherna börjar närmar sig och det ser jätteintressant ut tycker jag, säger Magnus Pihl i sportgruppen.