Tre starka värvningar av HFK – tar in lagkapten i femman

Hultsfreds FK rustar för återkomsten till division 5. Nu är en trio klar för klubben, bland annat en lagkapten i ett division 5-lag förra året. – Det ser väldigt bra ut för oss, säger Magnus Pihl i sportgruppen.

Ett år på den lägsta nivån blev det bara för Hultsfreds FK. Nästa säsong är man tillbaka i division 5. Nu rustar klubben inför återkomsten.

Sedan tidigare är Diego Nicolas "Keko" Urrutia, Erik Arvidsson Hoffmann, Bjordi Bardoshi och Jesper Augustsson klara för HFK.

Nu släpper man ytterligare tre värvningar. Den vassaste är nog Fågelfors mittback Felix Nilsson, som uppgetts lämna för Ruda, men som nu väljer Hultsfred.

– Det var på tal om Ruda, men blev inte så. Vi fick klart med honom i går och det är en pusselbit som faller på plats för oss. Den är vi jättenöjda med. Han är skolad i Oskarshamn och har varit lagkapten de senaste två åren trots att han bara är 21 år gammal. Det är en fysisk mittback med bra fötter. Han kommer bli jättenyttig och har stora ledaregenskaper, säger Magnus Pihl i HFK:s sportgrupp.

Felix Nilsson bor i Glahytt och jobbar i Oskarshamn.

– Han kan åka med Anders (Larsson) också och det blir perfekt. Den ser vi fram emot den här värvningen, säger Magnus Pihl.

Två tillskott ytterligare

Dessutom har Mohammed "Hamodi" Qasem återvänt till Hultsfred efter att ha spelat för både SK Lojal och IFK Tuna.

– En väldigt snabb och offensiv ytterback med fina fötter, som jobbar stenhårt för laget. Han har bra inställning både på och utanför planen. En viktig pusselbit för oss, som gillar offensiv fotboll, kommenterar Pihl.

Isak Wall återvänder också efter ett och ett halvt år i Storebro IF.

– En träningsflitig kille och även det en ytterback. Han jobbar hårt och kommer vara med och konkurrera.

Annons:

Tappat Farouk

HFK ser ut att bli en riktig vinnare på den köttmarknad som frimånaden är.

– Det händer mycket och vi har mycket in än så länge. Vi hoppas det fortsätter så. Vi hade många unga förra året, men nu har vi breddat truppen ordentligt med spetskompetenser. So far so good, säger Magnus Pihl.

Hultsfreds ambition är förstås att minst etablera sig i division 5 igen. I motsatt riktning har man tappat Farouk Alaloush till Vimmerby IF och Jetmir Shehi, som flyttat till Helsingborg.