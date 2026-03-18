18 mars 2026
Få lag tog sig vidare i cupen – här är nästa omgång

FOTBOLL 18 mars 2026 18.25

Många lokala lag spelade gruppspel i Toyota Cup. Ganska få tog sig vidare. Nu står det klart vilka som möts i den första utslagsomgången. 

I år var upplägget annorlunda i Toyota Cup och division 3- och 4-lagen klev in i gruppspelet och ställdes där mot lag från motsvarande nivå. Samtidigt möttes division 5- och 6-lag i sina grupper. 

Från våra tre kommuner, alltså Vimmerby, Hultsfred och Västervik var det endast Djursdala SK, Hjorted/Totebo, Västerviks FF, IFK Västervik och Målilla GoIF som tog sig vidare. 

Omgång två i Toyota Cup ska spelas den 28 och 29 mars. I den här omgången används bonusstraffar, vilket innebär att lag från en lägre division har en bonusstraff per division som skiljer lagen åt.

Matcher med lokalt intresse:

* Djursdala SK (5)-Hjorted/Totebo (4) den 28 mars

* Västerviks FF (4)-IFK Västervik (3) den 28 mars

* Bäckseda IF (5)-Målilla GoIF (5) den 28 mars.

På damsidan har Smålands Fotbollförbund ännu inte släppt den andra omgången.

BakåtPausaPlayFramåt