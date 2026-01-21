Toyota Cup lottat och klart – så spelar ditt lag i gruppspelet

Isack Stenbecks Tjust IF FF och Martin Höglind Stridells Gullringens GoIF möts i gruppspelet av Toyota Cup. Nytt för i år är att lag från division 3 och 4 spelar gruppspel i omgång ett. Foto: Ossian Mathiasson

Lottningen av Smålandscupen, eller Toyota Cup som det heter nu för tiden, är klar. Smålands Fotbollförbund presenterade grupperna på herrsidan på onsdagseftermiddagen.

Det är i samband med helgen i månadsskiftet februari-mars som första omgången (gruppspelet) av Toyota Cup drar igång för de lokala fotbollslagen. Traditionellt sätt har lagen från division 5 och division 6 på herrsidan tagit plats i första omgången. Nytt för i år för att även lagen från division 3 och division 4 spelar gruppspel i första omgången.

Första omgångens gruppspel spelas därmed i två separata tävlingar, lag från division 5 och division 6 i ena tävlingen och lag från division 3 och division 4 i andra tävlingen.

Från tävlingen med division 3- och 4-lag går de tolv gruppsegrarna och de sju bästa tvåorna vidare till omgång två och från tävlingen med division 5- och 6-lag går bara gruppsegrarna, 33 till antalet, vidare. Lagen som kvalificerar sig för nästa runda blandas ihop och spelar mot varandra i omgång två som ska spelas senast 29 mars.

I dag släpptes grupperna och det är givetvis en hel del lokala lag som kommer stöta på varandra i gruppspelet.

Så här ser grupperna med lag från Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommun ut:

Grupp 5 med lag från division 3 och 4: Nässjö FF, IF Eksjö, Sävsjö FF och Vimmerby IF.

Grupp 6 med lag från division 3 och 4: Gullringens GoIF, Hjorted/Totebo, IFK Västervik och Tjust IF FF.

Grupp 13 med lag från division 5 och 6: Djursdala SK, Södra Vi IF, Frödinge/Brantestad SK och Storebro IF.

Grupp 14 med lag från division 5 och 6: Blackstad/Odensvi IF, Västerviks FF, FC Örbäcken och Gunnebo IF.

Grupp 15 med lag från division 5 och 6: Fårbo FF, IFK Tuna, Bockara GoIF och Mörlunda GIF.

Grupp 16 med lag från division 5 och 6: Hultsfreds FK, IFK Oskarshamn, Fågelfors IF och Virserums SGF.

Grupp 17 med lag från division 5 och 6: IF Stjärnan, Målilla GoIF, IF Hebe och Krokstorps IF.