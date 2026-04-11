Avspark 2026: Nyförvärvet om favoritskapet: "Uppflyttning ska vara ett mål för alla"

Armend Mahmutaj under en träningsmatch mot IFK Västervik på försäsongen. Nyförvärvet är övertygad om att VIF är ett lag för toppen av division fyra. Foto: Ossian Mathiasson

Han fyller 25 år i maj. Ändå tillhör nyförvärvet Armend Mahmutaj en av de äldsta i ett ungt Vimmerby IF som ska ta klivet tillbaka direkt. – Med våra förutsättningar och det vi får serverat runt omkring ska uppflyttning vara ett mål för alla i föreningen. Den pressen får vi sätta på oss själva, säger han.

Armend Mahmutaj var ett jagat byte när han vände hem från Kalmar. Vimmerby IF, Gullringens GoIF och Hjorted/Totebo var ute efter den offensivt skicklige spelaren som har meriter från spel i högre divisioner med IFK Berga, IFK Oskarshamn och Kalmar City. Valet föll på Vimmerby IF.

Han är ett av klubbens totalt fyra nyförvärv tillsammans med Farouk Alaloush, Rasmus Samuelsson och Enock Jörgensen.

– Vi är fått ett väldigt fint välkomnande från ledare och spelare och spelmässigt tycker jag också att vi har kommit in bra i det. Rasmus har pangat in några baljor och är en ordentlig striker, Farouk har fått gott om speltid och har bra spelförståelse och Enock har också varit duktig. Jag tror att alla fyra har en växel till men det är försäsong och det kommer bara att bli bättre, säger Armend och fortsätter:

– Enock är en jättefin kantspringare och jag brukar skämta om att han har tre lungor. Han är lik bröderna Thoresson där.

Testat olika positioner

Personligen hoppas Armend Mahmutaj få igång sin offensiva produktion efter två säsonger i division tre-klubben Kalmar City där han har svarat för totalt fem mål.

– Jag strävar alltid efter att göra mycket poäng men det har inte blivit så många de senaste åren. Det är nog en blandning av att jag dels inte har presterat, dels att jag inte alltid har fått en tydlig roll. Hittills i VIF är känslan att jag vet min plats och vad som förväntas av mig. Då kan man spela lite mer avslappnat.

Under försäsongen har han mestadels tagit plats som vänsterytter men också fått speltid på mittfältet.

– Jag har spelat på kanten så länge jag kan minnas och det är i en offensiv position jag ser mig själv, men genom åren har jag nog spelat på alla positioner utom mittback. Jag anpassar mig, säger Mahmutaj och skrattar.

"Har något bra på gång"

Utöver spelet på planen förväntas nyförvärvet kunna bidra med rutin och ledarskap in i en ung VIF-trupp.

– Jag brukar skämta lite med några i laget om att jag är en av de äldsta fast jag snart fyller 25 år. Det är en väldigt ung trupp men duktig och ambitiös. Trots ung ålder är det många spelare som tar ansvar och verkligen går in i duellerna. Jag hoppas väl ändå att jag ska kunna bidra en del utanför spelet med ledarskap och tugg och få i gång grabbarna. Samtidigt vill jag såklart göra så många poäng som möjligt.

Vad är din styrka som spelare?

– Jag har väl hyfsad spelförståelse och hyfsad teknik. Jag är inte jätteseg heller utan någorlunda snabb, åtminstone i korta sekvenser.

Efter degraderingen till division fyra pratade tränaren David Lindgren tidigt om att ta klivet upp direkt och Armend Mahmutaj instämmer i målsättningen.

– Vimmerby IF är inte en division fyra-klubb i grund och botten med de förutsättningar vi har runt omkring. Uppflyttning ska vara ett mål för alla i föreningen och där får vi sätta lite press på oss själva. Om det blir serieseger vill jag inte vara för kaxig och säga, men jag tror att alla håller med mig om att division tre är målet. Det kommer inte att bli lätt men vi har något bra på gång. Jag har inte så bra koll på lagen i serien men av de lag vi har mött hittills i cuper och träningsmatcher vågar jag ändå säga att vi ligger bra till.

Vilken typ av fotboll kommer vi få se från Vimmerby IF?

– En fotboll där vi vågar rulla boll och försöker kontrollera matchbilden. Samtidigt blir det också en hel del att kämpa och stångas. Så en blandning av finlir och kamp kan man väl säga. Jag tror också att vi kommer vara starka i kontringsspelet.