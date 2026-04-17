Avspark 2026: Offensiva talangerna ska skjuta upp IF Hebe direkt

Adam Kennmark är ett av IF Hebes största offensiva hot. Det blev sju mål i division fem i fjol och nu siktar 19-åringen på fler när Hebe ska ta sig tillbaka. Foto: Privat

I fjol rasade IF Hebe ur division fem. Nu är siktet inställt på att ta sig tillbaka, anförda av talangfulla offensiva duon Adam Kennmark och Noah Sandelius som tillsammans stod för över hälften av lagets mål i fjol. – Målet är såklart att ta oss tillbaka. Vi har en stark och bra trupp, säger 19-årige Adam Kennmark.

De var lagets två klart bästa målskyttar förra säsongen. Noah Sandelius med 14 fullträffar, Adam Kennmark med sju som 18-åring.

– Hur många jag siktar på i år? Fler än sju skulle jag säga. Men jag har inget direkt mål, säger Kennmark.

För Noah Sandelius var det första säsongen som renodlad forward och det blev succé direkt. Nu vill han bygga vidare på framgången under en säsong när IF Hebe fyller 100 år.

– Det är klart att jag vill göra fler mål i år. Det är lite färre matcher men en sämre division så det hoppas jag på.

IF Hebe har åkt upp och ner mellan femman och sexan de senaste säsongerna och var aldrig riktigt nära att fixa nytt kontrakt i fjol. Till slut blev det tio poäng upp till IFK Tuna på den negativa kvalplatsen.

– Det var en väldigt tuff serie och vi hade lite för mycket stolpe-ut för att kunna klara oss kvar. Nu känns det bättre och jag är taggad inför säsongen. Vi har en skön grupp och målet är såklart att vinna så många matcher som möjligt och ta oss tillbaka till femman. Det har sett bra ut på träningarna, säger Adam Kennmark.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag är ganska snabb och gillar att ha bollen vid fötterna och få saker att hända.

Noah Sandelius gillar att spela med Kennmark och hyllar sin lagkamrat.

– Vi hittar varandra mer och mer på planen. Han är otroligt duktig.

Vad är dina styrkor på planen?

– Det har blivit att hitta målet. Men även att hitta passningar. Jag skulle säga att jag är både en playmaker och en målskytt.

Vad är roligast?

– Att göra mål såklart!

En rejäl ledarstab

Efter degraderingen lämnade Felix Andersson sin roll som huvudtränare efter fyra år på posten. Han har ersatts av Johan ”Happe” Nilsson som huvudtränare med Robin Söderholm som spelande assisterande. Patrik och Sixten Engqvist är lagledare tillsammans med Jesper Ström och Jörgen ”JK” Karlsson har rollen som målvaktstränare.

– Det känns bra. Vi är med allihop på träningarna och det är enorm skillnad från att bara vara två. Det blir rätt enkelt att vara huvudtränare, säger ”Happe”.

Men räkna inte med några stora spelmässiga förändringar från tidigare säsonger.

– Jag och Robin har ganska liknande tänk kring hur vi vill och ska spela. Han har varit lagkapten de två senaste åren när jag både har spelat och varit assisterande och vi har ett bra samarbete. Det är den gamla klyschan att vi vill spela anfallsinriktad fotboll efter backen... Det är väl ingen tränare som säger att man vill slå långt, men om det krävs kommer vi att göra det.

"Man är inte 20 längre"

Hittills har gamle skyttekungen Johan ”Happe” Nilsson inte känt något sug för att själv dra på sig skorna.

Men han lovar ingenting.

– Än så länge har jag inte varit det, men vi har å andra sidan bara tärnat i tältet på konstgräs. Förhoppningsvis kan vi gå på gräs nästa vecka och då kan jag inte lova något. Men jag ska verkligen försöka att inte vara med. Förra året skadade jag mig i en B-lagsmatch och det var ett litet uppvaknande. Man är inte 20 längre, säger 41-åringen.

Han är övertygad om att ett ungt och talangfullt IF Hebe har goda chanser att avancera uppåt i seriesystemet.

– Först och främst är målsättningen att alla ska ha roligt, men det är klart att vi vill vinna. Vi är i lägsta divisionen och vill givetvis vinna varje match. Får vi en bra start kan det mycket väl gå vägen men det krävs lite mer än vad vi har visat på träningsmatcherna. Det har varit en del sjukdomar, jobb och resor och får vi bara spela ihop oss kan det bli väldigt bra. Vi har ett ungt och talangfullt lag och även om det varit lite spretigt under försäsongen är jag inte det minsta orolig.

Nyförvärv kan vara på ingång

Huvudtränaren avslöjar också att ett par meriterade nyförvärv kan förstärka klubben.

– Det är lite hemligt än så länge, men vi har eventuellt två-tre jättefina nyförvärv på gång. Kan vi få in en eller två så ser det riktigt bra ut. Det är spelare som har spelat högre upp tidigare.

Vilken betydelse har Noah Sandelius och Adam Kennmark för er?

– Jättestor. Samtidigt står vi inte och faller med dem. Vi har fått in Adis Tahiri från Södra Vi som har imponerat på mig hittills. Men det är klart, Noah och Adam tillsammans med några andra unga är jättespännande spelare. De kan bli riktigt duktiga.