Han tränar med Gullringen – men inte aktuellt med övergång

Noah Sandelius, till höger, tillhör IF Hebe men kommer träna en del med Gullringens GoIF framöver. Foto: Ossian Mathiasson

Noah Sandelius, som tillhör IF Hebe, har dykt upp på Gullringens GoIF:s träningar. Men någon övergång är inte aktuell. – Det gynnar båda att jag tränar med dem, säger han.

Redan under frimåndagen visade division 4-laget Gullringens GoIF intresse för Noah Sandelius, som stod för 14 mål för Hebe i femman förra årets. Trots hans målskytte blev laget näst sist och trillade ned i sexan.

– De kontaktade mig under frimånaden och jag var på en testmatch. De var intresserade och jag också, men sedan lovade jag Hebe att stanna och det vägde tyngre, berättar Noah Sandelius.

Nu har han ändå dykt upp på träning med det gulsvarta laget.

– Karlo (Goranci) ringde Johan ("Happe" Nilsson) häromveckan och kollade om jag kunde träna med dem en gång i veckan. Det gynnar dem genom att det blir fler spelare på träning och det gynnar mig och min utveckling, och det gynnar även hebe. Så jag har tränat med dem och det kändes bra, men det är inte aktuellt med någon övergång.

Tror på toppstrid

Så nu kommer målskytten träna vidare med Gullringen en gång i veckan under försäsongen.

– Det är väldigt stor skillnad och det märkte jag på tempot. Det ger mig mer, så kanske kan det bli någonting i framtiden. Men inte den här säsongen. Vi får se framåt nästa säsong.

Han tror att Hebe ska kunna tillhöra toppen i sexan igen.

– Truppen är lik förra säsongen, vi har inte fått in några och vi har inte tappat några. Jag tror det är en styrka från förra året. Med Johan och Robin (Söderholm) känns träningarna bättre, så det kan bli ett starkt år. Vi kommer vara där uppe och slåss.