05 mars 2026
Unge keepern byter gulsvart mot svartvitt inför säsongen

Kevin Moll, närmast kameran, har spelat i Gullringen i flera år. Nu byter han klubb. Foto: Ossian Mathiasson

FOTBOLL 05 mars 2026 15.28

Här kommer en sen övergång. Kevin Moll, 20, lämnar Gullringens GoIF för IF Hebe. 

Kevin Moll har varit reservmålvakt i Gullringens GoIF under flera säsonger och även fått göra en del framträdanden i division 4. Konkurrensen med Petter Gustafsson och Tom Polder har förstås varit tuff och inför den här säsongen tog gulsvart även in Arvid Christensson.

Nu väljer Moll att lufta sina målvaktshandskar på annat håll. Han har nämligen skrivit på för division 6-laget IF Hebe. 

"Kevin har gjort ett par träningar med oss under vintern och har imponerat. Trots sin unga ålder har han skaffat sig en del rutin då han tränat med ett lag från högre divisioner. Vi är övertygade om att Kevin kommer passa perfekt in i gruppen och skapa konkurrens till Anton och Elias", skriver IF Hebe.

Det låter även som att klubben från Silverdalen vill skicka en liten passning med sin sista formulering om värvningen.

"Vi passar också på att tacka Gullringen för en mycket bra dialog och samarbete, utan övergångssummor då bytet sker efter frimånaden", skriver Hebe.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

