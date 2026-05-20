Oväntad lösning blev rena fullträffen: "Var faktiskt inte så mycket"

Jonatan Stridh svarade för en briljant insats mellan stolparna och höll nollan när Djursdala SK gick vidare i Toyota Cup. Foto: Ossian Mathiasson

Djursdala SK hade fyra ordinarie målvakter på frånvarolistan. Då ringde David Henriksson till Jonatan Stridh som hoppade in mellan stolparna och var en av hjältarna när division 3-laget Myresjö/Vetlanda slogs ut ur Toyota Cup. Idrottsbegåvningen gjorde en jättematch i sin första seniormatch med målvaktshandskarna på.

Djursdala SK svarade för en imponerande cupskräll hemma på Dalavallen på onsdagskvällen. Division 3-laget Myresjö/Vetlanda besegrades med 2–0 efter att Simon Henriksson förvaltat lagets två bonusstraffar på bästa tänkbara sätt i första halvlek.

Djursdala höll ihop defensiven, jobbade hårt och tvingade division 3-laget till att ta svåra och förhastade beslut med bollen.

"Lustigt att de inte skjuter"

Till följd av att Djursdala saknade flera ordinarie målvakter fick Jonathan Stridh hoppa in som målvakt. Värt att notera är att den enda erfarenhet han har mellan stolparna är att han har stått på ett par träningar i Djursdala.

Det blev en ren fullträff. Jonatan Stridh höll nollan, gjorde stabila och säkra ingripanden och avvärjde Myresjö/Vetlandas hetaste målchanser med pondus i luftrummet.

– Hålla 0–0 mot en division 3-klubb med ganska bra spelare på banan är bra. Deras ytterkanter är ruggiga så våra ytterbackar och mittbackar gör ett jättejobb. Det är jättekul. Sen tycker jag att det är lustigt att de inte skjuter något ska jag väl säga, säger Jonatan Stridh.

Hur var upplevelsen i målet?

– Det är jättekul. Jag kanske inte är så bra på en skottövning, men i matchspel där man får läsa spel så är det faktiskt inte jättesvårt att vara målvakt.

Hur kom detta på tal?

– Det är väl just det att jag har stått någon gång på träning och att ”PH” (Linus Palmér Hård) är skadad, Petter (Sandberg) sjuk och att övriga målvakter inte var tillgängliga. Jag gjorde faktiskt en träning förra veckan som utespelare och sa att jag skulle försöka komma en gång i veckan. Jag tänkte att jag skulle hjälpa till lite och det är roligt.

Annons:

"Kan spela ful fotboll en match rakt igenom"

Myresjö/Vetlanda lyckades inte omvandla det stora övertaget till särskilt heta målchanser. En stor förklaring till det stavas som Jonatan Stridh som var en dominant i målet.

– Jag gör några bra insatser och de har väl ett läge när han skjuter mitt på mig i början av matchen. Sedan var det faktiskt inte så mycket. Jag gled ut på rumpan där ute med benen först, Jag vet inte vad det var för ingripande, men det funkade den här gången.

Blir det fler matcher nu?

– Inte som målvakt tror jag inte.

Jonatan Stridh hyllar utespelare för en väl genomförd insats.

– Insatsen är jättebra. Kul att se att grabbarna kämpar och kan spela ful fotboll en match rakt igenom. Det är väl två-tre sekvenser vi har där vi spelar bra och det behöver man inte göra mycket mer mot sånt här motstånd.