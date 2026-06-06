VIF gästas av serieledaren – Stejdahl hemma igen och redo för spel

Saga Stejdahl har flyttat hem efter studier på annat håll och tar plats i Vimmerby IF:s trupp mot serieledaren IFK Wreta Kloster. Foto: Ossian Mathiasson

IFK Wreta Kloster toppar division 2 med 24 poäng av 27 möjliga. Vimmerby IF vet med erfarenhet från tidigare års möten hur det går att lugga topplaget på poäng. – Det är en bra utmaning för oss, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Snart halvvägs in i årets division 2-säsong har Wreta Kloster och Mariebo IK dragit ifrån i tabelltoppen och lämnat konkurrenterna bakom sig. Wreta Kloster toppar serien på 24 poäng och ligger därmed elva poäng före sjätteplacerade Vimmerby IF.

Det är en tuff och svår uppgift som VIF har att knäcka hemma på XL Bygg Arena på lördagseftermiddagen.

– Som vi har sagt tidigare under säsongen behöver vi upp på en väldigt bra prestation på alla huvuden. Lyckas vi med det så vet vi absolut att vi kan störa dem. Det handlar om att vara kliniska och ta vara på chanserna som vi får mot ett så bra lag. Vi ska försöka få ihop en matchplan som gör att vi ska kunna störa dem. Vi har så pass bra kvalité i laget och får vi ihop en prestation på allihopa så ska det absolut kunna gå mot en tuff motståndare, säger Pelle Lindqvist och tänker på förra säsongens matcher som båda två slutade med delad pott.

"Måste spela vårt spel"

Pelle Lindqvist har koll på vad det är för lag och spelare som Vimmerby ställs mot på lördagen.

– Det är klart att man har koll på vad det finns för styrkor i det laget, men vi måste spela vårt spel och på våra styrkor och tro på det. Man har alltid respekt för motståndaren så det är ingen skillnad. Vi behöver göra en gedigen laginsats och bra prestation och får se var det tar oss. Det är roligt med den typen av matcher.

Är känslan att ni slår ur underläge?

– Sett till tabelläge, ja. Går man tillbaka till tidigare matcher har det definitivt varit jämna fajter mellan lagen. Det hoppas vi att vi ska kunna bjuda upp till även den här gången.

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Stejdahl hemma igen

Jämfört med senaste matchen, då VIF besegrade jumbon Nässjö FF med 7–1, utgår Jonna Söderberg ur truppen och in kommer Saga Stejdahl, mittbacken som har flyttat hem till trakten efter studier på annat håll.

– Vi kommer förhoppningsvis ha henne tillgänglig under resten av säsongen. Det känns bra då hon känner övriga tjejer i laget och är en del av gänget sedan tidigare. Det är bra att få in ytterligare ett sådant alternativ.

Saga Stejdahl har varit med i en tidigare match under säsongen och tränat med laget i veckan.

Är tanken att hon startar mot Wreta Kloster?

– Vi får se. Jag och Cornelia (Lindgren) har inte satt startelvan, vi har lite olika alternativ på hur vi ska ställa upp laget. En spelare i laget har varit krasslig från mitten av veckan och vi får se hur det är med henne.

Precis som senast är Molly Levin tillgänglig för spel.