Jobbig förlust för Stinas VIF mot ettan: "Bollen ligger där i 3 000 minuter"

Vimmerby IF pressade minst sagt serieledande IFK Wreta Kloster på lördagen. Ändå blev det förlust och toppstriden är otroligt avlägsen. – Vi tittar inte på tabellen längre, konstaterar Stina Kägo Bragsjö.

Många matcher har inte gått Vimmerby IF:s väg den här vårsäsongen. Inte sällan har det berott på att VIF, som vi blivit vana vid tillhör toppen, inte kommit upp i nivå.

Det gjorde man mot klara serieledaren IFK Wreta Kloster. Ändå fick bortalaget samlas för segersång efteråt. Oförtjänt vore att ta i, men nog ska gästerna vara glada för att de lämnar länsgränsen med tre poäng på kontot.

– Det känns skit, nu när vi var där i dag. Det har vi inte varit i alla andra matcher, men nu var vi med i paus och så blir det ett skitmål. Onödigt, säger Stina Kägo Bragsjö.

Men vi håller oss till kronologin. VIF började hett och var på väg igenom ett antal gånger. Från nästan ingenstans visade Wreta Kloster topplagsbeteende och gjorde 1-0. En viktig kvittering skulle komma med kvarten kvar av först.

Nathalie Johansson passade i stället för att skjuta på frisparken och Stina Kägo Bragsjö gjorde inget misstag. Var det inövat undrade nog många på XL Bygg Arena.

– Nej, det var den inte. Jag viskade lite innan, men hon (Nathalie Johansson) bestämde sig i sista sekund sa hon. Det var tur att jag var med.

"Ligger där i 3 000 minuter"

Med en god känsla i halvtid gick VIF ut för att sänka tabellettan och få med sig en skön trea. I stället blev det ett tungt baklängesmål efter en tilltrasslad situation på hörna med dryga 20 minuter kvar på tavlan.

– Bollen ligger där i 3 000 minuter och alla bara petar på den, och så åker den in. Otur. Jag tycker ändå vi gör det helt okej i dag, säger Kägo Bragsjö.

VIF jagade i alla fall en poäng sista 20, men kammade till slut noll.

– Jag vet inte varför. Vi startade bra och kom tillbaka efter deras ledningsmål, så det är tråkigt. Vi har lägen, men det var väl inte vår dag riktigt. Vi försöker, men kommer inte riktigt till.

Nu är ni, vilket är överraskande för en del, en bra bit från toppen?

– Vi kör på, tar match för match. Vi tittar inte på tabellen längre, utan vi kör match för match.