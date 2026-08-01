Tenhult tog hem Bullerby Cup: "Ska fira med att äta godis"

Tre mål i finalen gjorde Majken Lindström. Hon säger sig ha vetat att laget skulle vinna och lika klart för sig hade hon vad som blev segerfödan. – Ska fira med att äta godis, säger hon efter slutsignalen.

Det var Småland mot Skåne i finalen av F13-slutspelet i Bullerby Cup. Tenhults IF var numret större än motståndarna Ystads IF FF.

Tenhult vann med 4-1 efter tre mål av Majken Lindström och ett av Ebba Linnåsen.

– Det känns bra. Målet har varit att vinna och det har gått bra, säger Majken Lindström strax efter slutsignalen och precis innan prisutdelningen.

Upplevelsen av att spela cup i Vimmerby hade varit bra och uppenbarligen gick det väldigt väl ute på planen också. Tron på det egna laget var stor redan inför turneringen.

– Det känns skönt. Jag visste att vi skulle vinna, säger hon.

Hur firar man det här?

– Jag ska fira med att äta godis.

Ledaren Therese Carlbrant var förstås mycket nöjd med sina tjejer.

– En grym insats, helt fantastiskt. Det är grymma tjejer och ett grymt lag. Det känns fint att få belöningen. De här tjejerna har det i sig och vi hade känslan att vi kunde vinna inför. De är väldigt duktiga när de spelar på den nivån de kan göra, berättar hon när vi stör i segerfirandet.