Tenhult tog hem Bullerby Cup: "Ska fira med att äta godis"

Det var Småland mot Skåne i finalen av F13-slutspelet i Bullerby Cup. Tenhults IF var numret större än motståndarna Ystads IF FF.
Tenhult vann med 4-1 efter tre mål av Majken Lindström och ett av Ebba Linnåsen.
– Det känns bra. Målet har varit att vinna och det har gått bra, säger Majken Lindström strax efter slutsignalen och precis innan prisutdelningen.
Upplevelsen av att spela cup i Vimmerby hade varit bra och uppenbarligen gick det väldigt väl ute på planen också. Tron på det egna laget var stor redan inför turneringen.
– Det känns skönt. Jag visste att vi skulle vinna, säger hon.
Hur firar man det här?
– Jag ska fira med att äta godis.
Ledaren Therese Carlbrant var förstås mycket nöjd med sina tjejer.
– En grym insats, helt fantastiskt. Det är grymma tjejer och ett grymt lag. Det känns fint att få belöningen. De här tjejerna har det i sig och vi hade känslan att vi kunde vinna inför. De är väldigt duktiga när de spelar på den nivån de kan göra, berättar hon när vi stör i segerfirandet.