Speciell final – båda kände sig som vinnare

Veberöds AIF:s två lag möttes i finalen och jublade tillsammans efteråt. Foto: Simon Henriksson

Det blev en konstig final i Bullerby Cup på pojksidan. Veberöds AIF:s två lag möttes och efter slutsignalen firade båda lagen lika mycket. – Vi sa innan att vi är ett lag och det är en vinst för oss, säger Jimmy Holmström, ledare för laget.

Ibland är det ren eufori på ena sidan och tårar i besvikelse på andra. Så blev inte årets final i P13-klassen direkt.

Veberöds AIF åkte med två lag till Vimmerby och båda lagen tog sig hela vägen till finalen. Det gjorde att själva finalen spelade noll roll sedan.

– Vi sa det innan att vi är ett lag och det här är en vinst för oss, oavsett hur det går. Vi värmer upp som ett lag, har ett snack gemensamt och sedan spelar vi och försöker bjuda upp till så mycket spel vi kunde. Man vill ju aldrig möta sig själv, men det blev lite speciellt.

Vad är förklaringen till att båda lagen går till final, tror du?

– Vi har fantastiskt duktiga killar och hängivna föräldrar. Vi tränare får väl ta på oss en del i det också. Vi är från en ganska liten by utanför Lund och har prickat rätt med årgången. De här 2013-killarna är jätteduktiga.

Men visst blev det lite märkliga scener efteråt. Båda lagen höjde bucklan i skyn och jublade tillsammans vid prisutdelningen.

– Det här är vår medalj, så vi tar bucklan tillsammans, säger Jimmy Holmström.