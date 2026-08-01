VFF jublade ordentligt över bronset: "Vår stora cup"

Jublet var enormt när matchen var över. Foto: Simon Henriksson

Det blev ett lokalt lag som tog medalj i årets Bullerby Cup. Västerviks FF:s P13-lag besegrade Eksjö Fotboll efter straffar. – Vi är jätteglada för killarnas skull, säger tränaren Fredrik Broberg.

Det gick att tro att det blivit fel ordning på spelplanerna. Det jublades väldit lågmält efter finalen mellan de två Veberödslagen, som båda såg sig som vinnare.

Däremot var det ett annat segerjubel hos Västerviks FF, som lyckades besegra Eksjö Fotboll efter straffar. Dramatiken blev stor.

Eksjös målvakt räddade en straff, men den fick gå om efter att domaren ansett att keepern gick för tidigt. Då satte VFF omtagningen och därmed var saken klar.

Jublet blev stort över den säkrade bronspengen.

– Jag orkar inte med straffar, det blir ett lotteri. Men kul att vi vinner, säger ledaren Fredrik Broberg och pustar ut.

"Vår stora cup"

Att medaljen betydde mycket var lätt att se från sidan.

– Bullerby Cup är vår stora cup vi åker på varje sommar. Vi trodde inte att vi skulle gå så här långt, så vi är jätteglada för killarnas skull. Det betyder mycket.

VFF hade två lag med i P13-turneringen och det andra laget vann matchen om femteplatsen.

– Grabbarna har varit slitna, men vi pratade imorse om att kriga för en bronspeng och till slut en femteplats för det andra laget. Vi är helt sjukt nöjda och glada för att grabbarna fick ett brons.

Hur firar man det här?

– Nu ska jag dränka grabbarna i vatten, säger Fredrik Broberg och gör sedan också det.