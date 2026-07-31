CUPEN RULLAR VIDARE: Här är fredagsbilderna från matcherna

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Bullerby Cup är inne på andra dagen av tre.
Foto: Stefan Härnström
Bullerby Cup är inne på sin andra dag och på planerna vid Ceos i Vimmerby och i Storebro var det upplagt för ännu mer härlig forbollsaction.
Ovan ser ni det blandade bildgalleriet från fredagens matcher - kanske du eller någon du känner kom med på våra bilder?
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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