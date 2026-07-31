31 juli 2026
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CUPEN RULLAR VIDARE: Här är fredagsbilderna från matcherna

FOTBOLL 31 juli 2026 14.00

Bullerby Cup är inne på sin andra dag och på planerna vid Ceos i Vimmerby och i Storebro var det upplagt för ännu mer härlig forbollsaction.

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Ovan ser ni det blandade bildgalleriet från fredagens matcher - kanske du eller någon du känner kom med på våra bilder?

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GUIDE: Tider och planer för de lokala lagen under fredagen

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