Kasper Lindström är en av många domare på Bullerby Cup

Femtonårige VIF-spelaren Kasper Lindström är domare på Bullerby Cup. En utmaning men lärorikt berättar han. Foto: Stefan Härnström

Kasper Lindström är 15 år gammal och spelar själv fotboll i Vimmerby IF till vardags. Den här sommarveckan är det istället den blåsvarta domarklädseln han har på sig. Han är en av många som som ser till att matcherna spelas regelrätt och sportsligt.

- Jag har dömt här ett år innan men jag har dömt en massa matcher nu annars.

Du har fått förtroendet för att du är erfaren?

- Ja exakt!

Hur är det att döma matcherna?

- Det är kul tycker jag. Det är lärorikt.

Hur var ditt förhållande till domarna på Bullerby Cup när du spelade?

- Haha, då var man arg! Nu fattar jag varför, det är svårt att vara domare. Det är att alla ska förstå en skulle jag säga är det svåraste.

Hur är det med värmen?

- Det är det jobbigaste. Jobbigt att behöva gå runt och prata, springa och ta beslut när det är så varmt.