WIBK som väntat numret större än VIBK: "Skiljer en division"

Division 1-laget Westerviks IBK mot nystartade division 2-laget Vimmerby IBK. Då vann WIBK derbyt med 6-2. – Vi har fem spelare som gör seniordebut, så vi ska inte kräva för mycket, säger VIBK-tränaren Patrik "Bobby" Karlsson.

Hemmalaget inledde bäst och Emma Stenborg satte 1-0 efter några minuter. Alwa Andersson fyllde på med 2-0 efter drygt elva minuter.

– Vi inleder lite nervöst och tar några utvisningar. Sedan kommer vi in i det och i delar av första får vi till bra anfallsspel, säger VIBK:s tränare Patrik "Bobby" Karlsson.

Innan perioden var över hade Nelly Widéen reducerat och Hilma Milton kvitterat. I andra drog dock Westervik iväg målmässigt efter tre mål i mellanakten.

– Vi viker ned oss i andra och stirrar för mycket boll. I den perioden var det inget snack. I tredje tätade vi ihop det mer centralt och deras förstafemma fick inte till lika bra spel. Vi behöver komma upp i anfallsspelet några nivåer till, men det skiljer en division och vi har fem spelare som gör seniordebut. Vi ska inte kräva för mycket, det tar sin tid.

WIBK-tränaren Henrik Andersson var nöjda med stora delar av matchen.

– Vimmerby har ett starkt lag med flera individuellt skickliga spelare med erfarenhet från SSL och Allsvenskan. De har en riktigt bra målvakt i Ida, som ju var hos oss förra säsongen. Vi gör första tio bra och enligt plan, men sedan blir vi lite för trygga. Vi går ned oss, tittar för mycket boll, men i andra och tredje följer vi vår plan och kör på.

Emma Stenborg gjorde ytterligare ett mål och övriga stod Maja Andersson, Malin Stenborg och Stella Milton för. I VIBK stack målvakten Ida Nyman ut. I hemmalaget gör hela laget en bra andra halva av matchen, men juniorerna Smilla Leonardsson och Inez Källström var gott värda ett omnämnande.