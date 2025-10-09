VIBK-forward lånas ut – spelar matcher med annat lag i år

Vimmerby IBK väljer att låna ut forwarden Viktor Nilsson till division 5-laget HM IS där han ska spela matcher regelbundet den här säsongen. Foto: HM IS

Viktor ”Pisto” Nilsson kommer för första gången i karriären representera ett annat lag än moderklubben Vimmerby IBK. Det blir spel i division 5-laget HM IS den här säsongen.

Vimmerby IBK skriver på sitt Instagramkonto att Viktor Nilsson kommer representera division 5-laget HM IS i matchspel under säsongen.

”Tillsammans med Viktor har vi kommit fram till att ”låna ut” honom till HM IS är en gynnsam lösning för att han ska spela matcher regelbundet. Han kommer fortsatt träna fullt ut med oss men spela matcher med Mariannelund. Det märks att ”Pisto” fått en rejäl nytändning i år och han kommer vara en stor tillgång för både oss och HMIS” säger tränaren Alexander Pettersson i en kommentar till klubbens Instagramkonto.

HM IS ser positivt på att Viktor Nilsson ansluter till laget.

”Pisto” är en erfaren spelare med bra blick för spelet, kapabel till starka och snabba avslut och räds inte att kliva fram i pressade lägen. Tacksamma kvaliteter när han kliver in bredvid hans forwards-partners Jimmy Braf och Jonatan Green”, skriver HM IS på sitt Instagramkonto.