VIBK vann derbyt mot Svala: ”Dödligt bra i powerplay”

Nelly Widéen gjorde två mål och två assist när Vimmerby IBK derbyvann med 10–4 mot IBK Svala. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby IBK är i fortsatt strålande form. Sjätte raka segern kom i kvällens derbytillställning mot IBK Svala på bortaplan. Vimmerby gjorde mål i samtliga fyra powerplay.

Vimmerby IBK vann hemmaderbyt mot IBK Svala med 6–2 i november. I kväll möttes lagen i Mörlunda – och Vimmerby lade återigen beslag om samtliga tre poäng.

Efter en jämn inledning på matchen gjorde Vimmerby ett målmässigt ryck från 2–2 till 5–2 i slutet av första perioden. 4–2 och 5­–2 kom inom loppet av 18 sekunder och båda målen producerades i powerplay.

Svala repade mod, närmade sig och såg till att det skiljde två bollar, 6–4, efter halva matchen. Sedan handlade det mesta om Vimmerby, som gjorde 7–4 i slutet av andra perioden och defilerade hem en trygg 10–4-seger.

– Vad ska man säga? Jag tycker att vi är det bättre laget och vi är dödligt bra i powerplay i den här matchen. Vi gjorde fyra powerplay-mål av fyra möjliga så det kan man inte klaga på. Det small direkt och det var också fina mål. Vi har väl legat runt 50 procent i powerplay den här säsongen, men så här bra utdelning har vi inte haft tidigare, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

Vimmerby hade på det stora hela kontroll på matchen.

– Vi gick upp till 5–2 i första pausen, men de stack emellan och visade att de kommer springa tills de stupar. De kom upp till 6–4, fick ett powerplay och vi var i gungning. Vi städade av boxplay-spelet och satte 7–4 innan paus. Sedan i tredje kändes det som att deras ork tröt samtidigt som vi kontrollerade och rullade runt på tre formationer som hade bra ork, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

"Vi får inte stopp på dem där"

Svalatränaren Christoffer Knutsson tycker att matchen avgjordes i special teams.

– Jag tycker att vi spelar bra och är med i matchen i första perioden. Vi får dock två utvisningar där vi blir straffade och de går upp till 5–2. Man ska aldrig klaga på domaren, men det var tveksamma utvisningar, säger Christoffer Knutsson och fortsätter:

– Vi har en god känsla och spelar när vi lyckas komma upp till 6–4, men det känns inte riktigt som att vi orkar i tredje perioden. De är duktiga i powerplay, det är inte så mycket att säga om det. Vimmerby är bättre än oss, men det ska kanske inte sluta 10–4. Det som avgör matchen är att de gör fyra mål i powerplay och vi får inte stopp på dem där, tyvärr.

Sofia Söderlund, Nelly Widéen, Emmy Karlsson, Hilma Karlsson och Stina Lamberg Fjällgård var bäst i Vimmerby. Alla spelare i Svala fick beröm för det offensiva spelet i de två första perioderna.

VIBK:s två ordinarie målvakter saknades på grund av sjukdom, vilket gjorde att Nova Rinaldo, född 2010, fick förtroendet mellan stolparna.

– Hon gjorde fina räddningar och höll nollan i sista perioden, säger "Bobby".

Vimmerby är kvar på förstaplatsen i en haltande division 2-tabell och jagas av Hovshaga, Kalmarsund U och Ingelstad.

– Vi är i ledning igen och det är öppet. Ingelstad och Hovshaga möttes i dag och Hovshaga vann. Det var lite synd då jag hoppades lite extra på Ingelstad, säger ”Bobby”.

