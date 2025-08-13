VH föll i försäsongspremiären mot IKO: "Göder dem med energi"

Första matchen för Eric Karlsson med Vimmerby Hockey. Första matchen för den till stora delar nya truppen. Då blev det 4-1 till IK Oskarshamn. – Vi tar med oss en del bra grejer, säger VH-tränaren.

Under den första historiska säsongen i Hockeyallsvenskan var länsrivalen IK Oskarshamn inte direkt någon drömmotståndare för Vimmerby Hockey.

Det går naturligtvis inte att dra några växlar efter blott 60 minuter ishockey, men det var i alla fall det mer topptippade IK Oskarshamn som drog det längsta strået i försäsongspremiären under onsdagskvällen.

IKO vann med 4-1 efter en framför allt svag mellanakt från VH:s sida.

– Det var ömsom vin, ömsom vatten. Jag tycker att vi startar relativt bra och spelar med ganska bra struktur i egen zon. Vi håller dem på utsidan i första perioden, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Men i den andra perioden blev det annorlunda.

– Den är klart sämre. Vi tappar jättemycket puckar och göder dem med energi. Det kanske är nyttigt att vi blir straffat när vi spelar naivt. Oskarshamn är mer vuxna och etablerade i sitt spel där.

Såg bättre ut i tredje

I den tredje perioden, där Adam Petersson framspelad av Nick Bochen reducerade till 3-1, tyckte Eric Karlsson att han såg mer av det Vimmerby han vill se.

– Jag tycker vi kommer upp i tredje, kampar och är lite kaxigare. Vi tar med oss en hel del bra grejer härifrån. Känslan, utan att ha sett om matchen, är att det är två ganska bra perioder och en sämre.

Något han var väldigt nöjd med var mentaliten.

– Det stora positiva är att vi blockar mycket skott och visar uppskattning i båset när vi gör det. Den mentaliteten är viktig för oss. Det finns en hel del lärdomar vi kan dra av hur det är att spela i den här ligan, för det är det många som inte gjort tidigare.

Framför allt var det under perioder av matchen spelarna visade upp det spel man tränat på så här långt (eller kort) in på försäsongen.

– I perioder sitter strukturen bra defensivt. Det är det vi har tränat på och det är svårt att utvärdera det vi inte har tränat på. Oskarshamn är lite skickligare och lite längre i sin resa, men vi tar med oss en del i strukturen och mentaliteten vi visar när vi offrar oss.

Lyfter en kedja

Inför matchen pratade Eric Karlsson om att hitta par eller block som fungerar ihop.

– Jag tycker att kedjan med Isac Andersson, Kevin Wennström och Adam Petersson följde strukturen väldigt konsekvent. Det var kul att de fick göra ett mål också. Alex Murray och Nick Bochen, som inte varit på stor is innan, gör det väldigt bra. Det är skönt att få se killarna i fem mot fem-aktioner och göra det vi har tränat på över hela isen. Nu är den här matchen gjord och vi kan ta med oss en del saker.

Nu är VH spellediga i över en vecka.

– Det blir en träningsvecka där vi kan gnugga på. Vi har två pass till den här veckan och sedan lite aktiviteter till helgen.