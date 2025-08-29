Han vilas och han vaktar kassen när VH möter norskt motstånd

Sparta Sarpsborg spenderar försäsongen i Sverige. Nu kommer man till Vimmerby för att möta VH. – Det är nyttigt att möta ett lag från ett annat land och se hur det kan skilja sig rent spelstrukturellt, säger tränaren Eric Karlsson.

I tisdags tog Vimmerby Hockey säsongens första försäsongsseger när Kalmar HC besegrades med hela 4-0 i VBO Arena. Då hade det gått nästan två veckor sedan VH senast spelat match.

Den här gången blir det inte alls lika långt mellanrum. Redan i kväll väntar norska Sparta Sarpsborg på hemmais. Under torsdagskvällen föll norrmännen med klara siffror (5-2) mot IK Oskarshamn.

– Jag har inte sett en sekund av deras match. De slog Borås stort och torskade mot Oskarshamn. Jag lägger noll fokus på motståndarna, men det är klart att det är nyttigt att möta ett lag från ett annat lag och se hur det kan skilja sig rent spelstrukturellt. Det ska bli kul att spela match på hemmaplan igen, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Han var nöjd med stora delar av insatsen för tre dagar sedan.

– Vi vill komma upp i liknande nivå som i tisdags och jag vill se liknande saker. Det handlar om vår identitet, högt pucktempo och en aggressiv forecheck. Det jag tycker i mångt och mycket att vi gjorde bra mot Kalmar. Vi får dock inte tro något annat än att vi är inne i en process med vår struktur och vår mentalitet.

Han vilas

Spelet med puck har man försökt att skruva på de senaste dagarna.

– Utförandet med puck har vi skruvat mycket på de senaste träningarna och det är den delen som är svårast i början. Det handlar om tajming och kvalitet och jag hoppas att det är bättre i kväll.

VH har vilat en back varje match hittills och i afton är det Gustaf Malmkvist som står över.

– Det passar bra eftersom han har en liten känning.

Pontus Eltonius kommer också in i kassen i stället för Robin Christoffersson. Karlsson väljer också att kasta om en del i kedjorna.

– Man får aldrig reda på något om man inte provar. Vi var nöjda med mycket i tisdags, men man behöver prova. Det finns alltid en baktanke med allting. Vi har sett positiva saker och saker vi inte gillar. Nu får vi se hur utfallet blir med det här.

Hur är status på Anton Carlsson?

– Det går åt rätt håll. Han tränar för fullt men är ej tacklingsbar. Vi tycker att det känns bra och är positiva. Vi stressar inte med vår plan och följer hans rehab. Det handlar om att han ska vara tillgänglig till seriepremiären.