Sen vändning av Troja mot VH: "Vi är för pluttiga"

Vimmerby Hockey var för pluttiga i sina beslut med pucken. Det gjorde att Troja/Ljungby vände och vann med 2-1 i Alvesta. – Det hackar lite och vi får inget flow, säger tränaren Eric Karlsson.

Resultatmässigt är det här ingen stark vecka av VH. Den andra matchen, mot kommande seriekollegan tillika premiärmotståndaren Troja/Ljungby, slutade med en 2-1-förlust.

Nykomlingen i Hockeyallsvenskan vände med två sena mål.

– Vi har 1-0 nästan hela matchen, men det var en tuff kamp och en tät och tajt match över 60 minuter. Troja kämpar jäkligt bra och är påslagna. Vi är lite för pluttiga i besluten med pucken. Det hackar lite och får inget flow. Jag tycker att vi behöver bli lite skarpare och bättre i puckspelet och flyttar den till nya ytor snabbare. Vi går inte på första instinkt riktigt och vill göra det mer "fancy" än vad vi klarar av och vad som är effektivt i den här ligan. Det var en av våra styrkor förra veckan. Då flyttade vi den på instinkt, men det har varit tuffare den här veckan. Lagen går hårdare, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Samtidigt är det här är en process, konstaterar Karlsson, och ett nytt spel för lirarna som var här förra säsongen.

– Givetvis är det en process och man behöver gå igenom det och straffas för det. Vi behöver göra det tillsammans och vi får knåpa och skruva på det hela. Det finns positiva saker också. Vår offermentalitet är bra, vi täcker skott matchen igenom, och vårt boxplay är också bra. Det är när vi flyttar pucken som vi blir straffade och vi får inget flow.

"Bättre över 60"

Vimmerby tog annars ledningen efter drygt 13 minuters spel. Elliot Ekefjärd var målskytt och passningspoängen gick till Adam Petersson och Isac Andersson.

I den andra perioden klarade VH av ett fem minuter långt boxplay efter att Arvid Caderoth åkt på fem minuter för boarding. I den tredje perioden lyckades Troja utnyttja ett numerärt överläge, när Albin Nilsson satte 1-1 med knappt sju minuter kvar. Med bara 56 sekunder kvar att spela satte Zachary Wytinck 2-1 för "hemmalaget" i Alvesta.

– Jag tycker att Troja över 60 är lite bättre. Det kommer vara så här på bortaplan, motståndarna jagar och är desperata. Vi försvarar oss helt okej, men de blir lite övertaliga mot oss. Jag tror nog att Troja tycker det är rättvist.

Sist mot Kalmar var Eric Karlsson inte nöjd med spelet i powerplay. Det blev inga mål i den spelformen i afton heller.

– Det var väl likvärdigt och inte så mycket bättre som man önskar. Det är också en process och vi får jobba vidare. Det blir matchavgörande förstås. De har fler minuter än oss, men det blev 1-0 till dem. De gör ett i sitt sista PP och då har vi precis dödat tre mot fem.

Var det andra spelare som fick chansen?

– Vi hade lite folk borta, så det var en del andra som fick chansen. Det är nyttigt och rätt tid för det. Vi får gnugga vidare på det och lägga mer tid på det, men man önskar ju att det ska se bättre och bättre ut.

Möter Troja i premiären

Om två veckor väntar just Troja/Ljungby i premiären av Hockeyallsvenskan.

– Vi pratade mycket om att allt vi gör i dag har vi med oss. Det är två lag som vill mycket, har liknande spelsätt, är aggressiva och framåtlutade. I dag var Troja bättre än oss. Det har varit en tuff vecka rent resultatmässigt, men vi har fått bra läropengar och får jobba vidare.

Eric Karlsson tyckte att Filip Persson och Pontus Eltonius var bäst.