Ledningen har gjort sitt val – han står i premiären

Vimmerby Hockey har genomfört sin sista stora träning inför den hockeyallsvenska premiären. Efter den står det klart att coacherna väljer Pontus Eltonius mellan stolparna. – Det är små marginaler, men Pontus avslutade försäsongen riktigt starkt och vi väljer att gå på honom, säger tränaren Eric Karlsson.

Robin Christoffersson blev Vimmerbys förstamålvakt den gångna säsongen. Många trodde nog att Claes Endre skulle vara given etta när VH klev in sin premiärsäsong i Hockeyallsvenskan.

Så blev det aldrig, men till i år har Christoffersson, som nu är på lån från Leksand, fått konkurrens av erfarne Pontus Eltionius, som närmast hämtats från Tingsryd.

Det är den sistnämnde som kommer få chansen från start i premiären mot Troja/Ljungby.

– Båda har varit jäkligt bra och vi har ett jättebra par, men det är Pontus som startar. Vi kommer vilja få in Robin i spel tidigt också och de kommer dela mycket, säger tränaren Eric Karlsson.

Varför ingen tydlig etta?

– Vi har två jäkligt bra målvakter och båda har visat sig från sin bästa sida.

Varför står Pontus Eltonius i premiären?

– Det är små marginaler, men Pontus avslutade försäsongen riktigt starkt och vi väljer att gå på honom.

Hemlighåller resten av laget

Vad gäller back- och forwardssidan vill Eric Karlsson inte avslöja exakt hur laget formeras. Han vill inte säga vem som blir åttonde back respektive extraforward.

– Vi kommer ha sju backar ombytta och matcha därifrån. Laget kommer vara väldigt likt hur det såg ut i slutet av träningsmatcherna, men vi tar ut laget helt under morgondagen.

Just nykomlingen Troja/Ljungby har VH redan ställts emot två gånger. Båda gångerna har Troja stått som segrare.

– Det är två vitt skilda matcher. Troja var bättre än oss när vi mötte dem borta. Här hemma var vi klart bättre. Det har varit ett surt slut på matcherna och vi kan dem väl och de kan oss väl. Nu ska vi se till att vinna.

Hur viktigt är det att få en bra start?

– Alla vill starta så bra som möjligt, men vår långsiktiga plan ser likadan ut oavsett utgång i morgon. Vi ska driva vår spelidé och vår verksamhet, men vi vill förstås komma ut i Tigerkulan och visa oss från vår bästa sida.

"Kommer jobba arslet av sig"

Vimmerby har haft en hel vecka spelledigt sedan genrepet och har därför kunnat jobba mycket med detaljer inför omgång ett.

– Vi har jobbat igenom grunderna och repeterat det dag för dag. Sedan har vi jobbat med småsaker som sex mot fem, fem mot sex, fem mot tre.

Känner du att ni är redo?

– Det tycker jag definitivt. Jag har stor tilltro till grabbarna och vet att de kommer sälja sig dyrt. De kommer jobba arslet av sig för laget och för Vimmerby Hockey.