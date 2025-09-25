Eltonius tillbaka i VH-buren mot Almtuna: "Vi ska ta första segern"

Bara två mål på två matcher – och fortfarande ingen fullträff i spel fem mot fem. Vimmerby Hockey behöver få fart på offensiven mot Almtuna. – Kvaliteten i spelet med puck är den stora nyckeln för oss, säger Eric Karlsson.

Ja, VH har bara gjort två mål. Men statistiken hade förmodligen känts mer oroande om laget inte hade skapat några lägen. Både mot Troja-Ljungby och Kalmar har det funnits gott om möjligheter men ineffektiviteten har varit slående.

– Vi hade rätt många klara chanser i andra perioden mot Kalmar där vi måste göra mål, så är det bara. Sen är det klart att vi behöver hitta vägar och skapa ännu mer än vad vi gör, säger Eric Karlsson.

Två raka segrar

Till skillnad från effektiva Almtuna då. Borta mot Västerås förlorade de skotten med 17-40 men vann matchen med 2-1 och den bottentippade klubben har maximala sex poäng efter två omgångar.

– Jag sitter och tittar på deras match just nu. Det är ett rörligt lag som gärna vill vårda pucken. Jag förväntar mig en härlig och fin match där vi ska se till att ta första segern i Tigerkulan.

Hur ska ni göra det?

– Det handlar om att vi kliver ut och tror på oss själva och har en tillit till vår kapacitet. Spelmässigt blir det viktigt med vår forechecking för att kunna bygga längd i anfallen. Vi behöver också skruva lite på kvaliteten med puck och försöka bli mer kreativa.

Eltonius startar

Under torsdagen hade Vimmerby Hockey frivillig träning för att balansera belastningen utifrån spelschemat med fem matcher på tio dagar.

– Alla var med och vi hade bra diskussioner kring videoklipp som visade vad som inte fungerade mot Kalmar. Vi upplevdes stressade och forcerade i första perioden. Det bottnade i en välvilja att driva spelet framåt men blev lite kontraproduktivt emellanåt. En bra läropeng och ett surt resultat. Men det här är en grupp som är mottaglig och jag är helt säker på att det kommer bli bättre, säger Eric Karlsson.

Robin Christoffersson fick chansen i målet mot Kalmar och tvingades släppa sex puckar förbi sig. Mot Almtuna är Pontus Eltonius tillbaka i buren.

– Pontus står och det valet hade vi nog gjort oavsett prestation. ”Robban” fick en tuff start mot Kalmar och räddade tre klara lägen i första perioden. Vi gav honom inte alls förutsättningar för en bra match, men han försöker och krigar och har sett jättebra ut på träningarna.

"Tror på oss själva"

En förlust mot Almtuna skulle innebära att den förmodade bottenkonkurrenten redan är åtta poäng för VH i tabellen.

Hur viktig är matchen för er?

– Lika viktig som vilken match som helst. Att börja prata om måstematcher i omgång tre av 52… Nej, det har vi inget fokus på alls. Vi är inne i vår process, tror på oss själva och ska göra en bättre prestation än mot Kalmar.