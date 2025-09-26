TRE POÄNG BLEV EN FÖR INEFFEKTIVT VIMMERBY

Vimmerby Hockey missade chanser på löpande band mot Almtuna IS som kvitterade sent och avgjorde i förlängningen. Foto: Ossian Mathiasson

Tidig måstematch efter två raka förluster. Då skulle och borde Vimmerby Hockey ha tagit tre poäng mot Almtuna IS sett till antalet skapade chanser. Det blev endast en poäng då Almtuna kvitterade sent och tog hand om bonuspoängen i förlängningen.

Vimmerby Hockey har förlorat mot IF Troja-Ljungby och Kalmar HC i säsongsinledningen och hade siktet inställt på att ta säsongens första seger mot Almtuna IS på fredagseftermiddagen.

Efter en avvaktande matchinledning kom Vimmerbys ledningsmål från i stort sett ingenstans.

En Almtuna-försvarare slog en passning i egen zon och pucken styrdes upp i luften av Adam Peterssons framslängda VH-klubba och studsade in precis fram mål. Isac Andersson drog till på vinst och förlust och fick på ett helvolleyskott som överraskade Herman Liv i Almtunakassen.

Vimmerby ägde därefter stora delar av spelet och skapade bland annat flera lägen i ett numerärt överläge. Ett 2–0-mål kändes nära, men utdelning uteblev. VH var i ledning med 1–0 efter period ett och vann skotten med 10–7.

Snabb replik efter Almtunas kvittering

Under första halvan av andra perioden hade Vimmerby ett nytt övertag sett till spel och chanser och spenderade mycket tid i offensiv zon. Med bravur städade Vimmerby av två numerära underlägen och gjorde det hårda jobbet i egen zon.

Med några minuter kvar av andra perioden kom kallduschen. VH skulle gå framåt när Johan Mörnsjö satte Nick Bochen i en svår sits med en knepig backhandpassning. Almtunas spetsforward Mikkel Oby Olsen utnyttjade slarvet och kvitterade till 1–1.

Så gott som omgående, 17 sekunder efter kvitteringen, kom repliken. Emil Ekholm trampade sig förbi sin försvarare, kom fri med Herman Liv och satte 2–1 med ett kliniskt avslut.

Chanser på löpande band

Vimmerby avslutade vasst efter den återtagna ledningen och borde nog ha utökat ledningen till 3–1 med tanke på vilket tryck de skapade i powerplay. Med elva sekunder kvar av mittperioden kom nästa utvisning som hängde med in i tredje. Där hade Vimmerby flera kvalificerade chanser som inte resulterade i nätrassel.

Chanskavalkaden bara fortsatte i spel fem mot fem och Vimmerby parkerade spelet i offensiv zon och fick inte hål på storspelande Herman Liv.

Även vid femte numerära överläget i mitten på slutperioden misslyckades VH med att göra mål på Herman Liv som agerade rena rama väggen.

Efter alla missade VH-chanser lyfte Almtuna upp spelet i slutminuterna och fick ett powerplay-läge med fyra och en halv minut kvar. Då var det Almtunas tur att skapa många chanser och trycka tillbaka Vimmerby. Med tolv sekunder kvar av utvisningen kom kvitteringen. Melvin Wersäll tog plats framför kassen och styrde in Mikkel Oby Olsens smarta passning.

Matchen gick till förlängning efter sena kvitteringen. Bästa chansen hade Marcus Limpar Lantz med en ribbträff efter minutens spel.

Med 42 sekunder kvar av förlängningsspelet åkte William Alftberg ut två minuter för interference. Almtuna fick utdelning när Lucas Stockselius tog hand om en retur och avgjorde med 17 sekunder kvar av förlängningen.