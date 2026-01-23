Livs gest orsakade storbråk: "Det tittarna betalar för"

Herman Liv blev hjälte för Almtuna och orsakade storbråk på slutsignalen. Foto: Bildbyrån

Herman Liv gestikulerade mot Vimmerbys bås efter att ha räddat den sista straffen. Då utbröt ett enormt storbråk på isen – och den unge målvaktstalangen var delvis ångerfull efteråt. – Det var lite överdrivet av båda kanske, säger han.

JVM-guldmedaljören Herman Liv svarade för en bra insats i VBO Arena och var en stor anledning till att Almtuna IS fick med sig två poäng.

Efter att ha tagit den avgörande straffen retade han gallfeber på Vimmerbys bås med någon gest.

– Jag firar mot vårt bås främst. De kanske tog illa upp, jag vet inte. Det var lite överdrivet med slagsmål, men det är glädje och mycket adrenalin som släpper. Det blir lätt så. Lite ung och dum kanske, säger han om sig själv.

Var det överdrivet av dig eller Vimmerby, menar du?

– Kanske både och, men det är ju samma för dem. Det är mycket adrenalin och en lång straffläggning.

"Kanske förtjänade den"

Elias Lindgren var snabbt ute på isen och tacklade omkull HV71-legendarens son.

– Kanske att jag förtjänade den. Samtidigt är det hockey, det är känslor och det är det här tittarna betalar för. I hockey är känslor inblandat och jag tror att alla har släppt det om fem minuter.

Totalt blev det 28 straffar om den där viktiga bonuspoängen och en straffläggning som aldrig verkade vilja vara över.

– Var det så många? Det blir mycket adrenalin helt klart. Man har chansen att vinna, men så släpper man in pucken fyra gånger. Det är mycket som går genom huvudet då.

Inte nöjd med insatsen

Herman Liv var annars inte särskilt nöjd med sitt lag insats i Vimmerby.

– Nej, vi är inte jättenöjda. Vimmerby är bra i dag och vi får vara glada att vi får med oss två poäng i den här matchen.

Almtuna drog nu ifrån ytterligare en poäng och har nu ett bra avstånd till övriga tre lag som slåss i botten.

– Det var viktigt för oss, men det är långt kvar och det gäller att göra bra matcher hela vägen.