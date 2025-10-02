VH:s konkurrent förstärker från SHL

Edvin Hammarlund spelade i Djurgården under förra säsongen. Nu har han skrivit på för Almtuna. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey förlorade hemmamatchen mot Almtuna efter förlängning. Nu har den tippade bottenkonkurrenten förstärkt med SHL-meriterade backen Edvin Hammarlund.

Edvin Hammarlund hämtas in från Luleå där han haft ett korttidskontrakt och spelat åtta matcher i SHL och CHL. Nu har den storväxte backen skrivit på för Altmuna i Hockeyallsvenskan.

– Edvin är en mobil och rörlig back som vi har stora förhoppningar om ska kunna hjälpa till att stärka laget i både det offensiva som det defensiva spelet, säger sportchefen Nicklas Danielsson i ett pressmeddelande.

Backen var med och tog Djurgården tillbaka till SHL under våren. Totalt har han spelat 124 matcher i Hockeyallsvenskan.