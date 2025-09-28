Därför bröts kontraktet mellan Murray och VH: "Blixt från klar himmel"

Vimmerby Hockey kommer inte plocka in någon ersättare till Alex Murray med en gång. Foto: Ossian Mathiasson

Tre matcher. Så lång blev Alex Murrays sejour i Vimmerby Hockey. – Det är helt odramatiskt. Han har hemlängtan, säger sportchefen Pelle Johansson.

Vimmerby Hockey plockade in tre transatlanter inför den här säsongen. Nu är det bara två kvar. Alex Murray och Vimmerby Hockey har kommit överens om att bryta kontraktet.

– Det är egentligen helt odramatiskt. Han hörde av sig i går kring att han känner en hemlängtan helt enkelt. Det är inget större än så. Omställningen från en stor stad till en liten stad har varit tuff för honom. För oss kom det som en blixt från klar himmel, säger sportchefen Pelle Johansson.

Murray har inte imponerat särskilt mycket under säsongsupptakten, men från klubbens sida har det inte funnits någon önskan om att bryta.

– Nej, det är helt på hans initiativ. Han har spelat på sex backar för oss, så det är synd, men så är livet. Det hade inte blivit bättre av att han gått här och mått dåligt.

Är du rädd för att de andra två känner likadant?

– Det tror jag inte. Det är väldigt individuellt hur man facear att flytta.

Agerar inte direkt

Det ser inte ut som att VH-ledningen kommer agera omedelbart och plocka in en ersättare.

– Det är inte akut som vi ser det. Vi gör nog inget i det här läget. Vi har sju backar friska i dagsläget och det är egentligen inga konstigheter. Det är upp till Hjälm (Alfred) och Persson (Filip) att ta upp kampen om den platsen.