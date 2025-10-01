Karlssons besvikelse: "Vill komma ut och vara kaxigare"

40 minuter som inte alls var bra. 20 som definitivt var det. Vimmerby Hockey blandade och gav i 2-3-förlusten mot BIK Karlskoga. – Vi behöver komma ut och vara kaxigare, säger Eric Karlsson.

BIK Karlskoga sköljde över Vimmerby Hockey totalt i den första perioden. Vimmerby, som bara för ett par dagar sedan tog säsongens första seger mot Västerås, såg inte ut som samma lag.

Karlskoga dominerade helt första perioden och det var en matchbild som till stora delar såg likadan ut i den andra.

– Vi tryckte hårt på tron på oss själva till killarna nu efteråt. Kaxigheten och tilliten till varandra. Vi har en fin grupp, som är lojal och som vill göra rätt för sig, och det visar vi på något sätt till slut. Men vi vill komma ut och vara kaxigare. Nu får Karlskoga komma hit och domdera spelet. Jag tycker att de är topp tre i ligan, men vi kan ändå komma ut kaxigare och mer aggressiva, säger Eric Karlssone fter 2-3-torsken.

Varför blir det så när ni vann senast och tog första segern?

– Karlskoga vinner den taktiska kampen. De drar ned på tempot, äger pucken och gör det svårt för oss med forechecken. Vi behöver hitta vägar att ta oss in på andra sätt.

"Drog isär oss"

Karlskoga hade oerhört lätt för att ta sig in i Vimmerbys zon i både första och andra. Framför allt i öppningsperioden. Gång på gång tog man sig in på liknande sätt utan vad det verkade någon större ansträngning.

– Enkelt förklarat drog de isär oss med sina forwards. Vi försökte hantera det i powerbreaket, men var steget efter och de kunde skejta in ganska enkelt. Det får jag ta på mig. Vi behöver göra bättre och ge killarna bättre förutsättningarna. Karlskoga vann den taktiska matchen.

Bortalaget, som imponerat stort hittills under den tidiga delen av säsongen, gjorde 2-0 i powerplay med bara sekunder kvar av första akten och fick sedan tidig utdelning fram till 3-0 även i den andra.

– Det blir matchavgörande och lite nådastöten för oss. Det är smågrejer som blir avgörande och det får vi ta lärdom av.

Tung utvisning i kvitteringsjakten

Samtidigt satte VH stopp på blödningen och hittade andra sätt att såra Karlskoga i den tredje. Både 1-3 och 2-3 kom och visst skapades nerv på slutet.

– Vi jobbar oss in i matchen. Andra är rätt hafsig, men vi är på väg någonstans och i tredje gör vi en fin push. Jag vet inte hur många täckta skott och tacklingar vi har, men det var imponerande.

Med dryga minuten kvar fick anstormningen ett abrupt slut. VH drog på sig en tvåa för sex man på isen.

– Den var väldigt sur. Punkt.

Var den klar?

– Ja, den är klar. Det får vi lära oss av bara. Att vi kommer tillbaka talar ändå för vilken grupp vi har. Vi jobbar för varandra och ingen slutar jobba hårt. Det finns där och nu får vi bygga upp kaxigheten från start.

Eltonius åker med till Örnsköldsvik

Den blivande pappan Robin Christoffersson fick oväntat kastas in i kassen. Pontus Eltonius drabbades av problem i slutet av den första perioden och kom aldrig ut till den andra.

– Han fick en flisa eller isbit i ögat. Han var lite flimrig i synen. Vi tror inte det är någon fara, han ser redan bättre, men det är svårt att vara målvakt om man inte ser. Det var kul för "Robba" att komma in.

Men Christoffersson, som lär bli pappa när som helst, följer inte med till Örnsköldsvik. Särskilt illa verkar det inte vara med Eltonius som följer med bussen direkt efter matchen tillsammans med Claes Endre.

– Vi åker hela vägen nu i natt och så stannar vi till i Sundsvall och äter frukost, berättar Eric Karlsson om den planerade trippen.